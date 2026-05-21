Uno de cada diez menores asturianos afirma haber sufrido ciberacoso, según un informe de UNICEF

Presentación del informe 'Infancia, adolescencia y bienestar digital en el Principado de Asturias' de Unicef Comité Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, ha defendido este miércoles la necesidad de reforzar la educación digital y el acompañamiento familiar para prevenir problemas de acoso, malestar emocional y uso inadecuado de las redes sociales entre menores, después de que un informe de UNICEF revelase que casi uno de cada diez menores asturianos afirma haber sufrido ciberacoso.

Lo ha hecho durante la presentación del estudio sobre infancia, adolescencia y bienestar digital elaborado por UNICEF Comité Asturias. En declaraciones ante los medios, Ledo ha señalado que el informe permite "determinar muchas directrices que tenemos que trabajar" y ha insistido en que existen "pautas sencillas" que pueden abordar tanto las familias como el sector educativo para "proteger mejor" a niños y adolescentes en el uso de las redes sociales y de internet.

En este sentido, la titular de Educación ha subrayado que la competencia digital "tiene que trabajarse en el aula", aunque ha incidido también en la necesidad de compatibilizar esa formación con medidas de protección para los menores. Entre ellas, ha citado limitar horarios de uso del móvil, restringir determinadas redes sociales en función de la edad o garantizar la identificación de las personas con las que interactúan los menores en internet.

Ledo ha asegurado que el Principado trasladará esas recomendaciones a las familias, especialmente en reuniones de inicio de curso en edades tempranas, donde considera que existe una mayor receptividad. "Tenemos que trabajar juntos, de nada vale que enviemos mensajes en una directriz si no van acompañados por el mismo mensaje en el entorno familiar y en el entorno social", ha remarcado.

EDUCACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ENTORNO DIGITAL

La especialista en Derechos Digitales de UNICEF España, Belén Andrade, ha explicado que el informe ofrece una "radiografía" del impacto de la tecnología en adolescentes de entre 10 y 20 años y confirma que el acceso al móvil se produce de media a los 11 años.

Según ha detallado, el 92 por ciento de los adolescentes asturianos y españoles tiene presencia en alguna red social y no existen "diferencias significativas" entre Asturias y el conjunto del Estado.

Andrade ha advertido de que el acceso temprano a determinados contenidos "no adecuados para la edad" puede afectar al bienestar emocional y al desarrollo de los menores. Asimismo, ha señalado que el acoso "se da más a nivel presencial", aunque en el entorno digital "el efecto puede ser más permanente".

En este sentido, ha defendido que la respuesta debe centrarse en la educación y el acompañamiento, más que en la prohibición del acceso a dispositivos móviles. "Cuando damos el móvil al chico o la chica tiene que haber conversaciones en familia y educación sobre cuáles son los riesgos a los que se pueden estar enfrentando en el entorno digital", ha señalado.

La especialista de UNICEF también ha alertado de diferencias de género en el impacto de las redes sociales y del entorno digital. Así, ha indicado que ellas presentan un mayor malestar emocional y sufren más presión para enviar contenido sexual o erótico a través de redes sociales.

Además, ha advertido de que "uno de cada tres chicos o chicas sufren violencia digital a través de medios digitales en la pareja" en España, una situación que, a su juicio, evidencia la necesidad de reforzar la educación afectivo-sexual y el acompañamiento de adolescentes en el entorno digital.

DATOS RELEVANTES DEL ESTUDIO

Algunos de los datos más relevantes de este estudio tienen que ver con los usos problemáticos y adicciones. El 6% de los adolescentes en Asturias realiza un uso problemático de las redes sociales y el 1,3% presenta un posible trastorno por uso de videojuegos. Un 2,4% se clasifica como jugadores problemáticos en el ámbito de las apuestas y el juego online.

Junto a esto, el informe releva que el acceso a contenidos pornográficos se produce, de media, a los 12 años. Aunque el consumo habitual se sitúa en el 9,7%, un 6,7% de los adolescentes asturianos muestra signos de consumo problemático.

Por otra parte, el 13,7% del alumnado presenta síntomas claros de malestar emocional (ansiedad, depresión o somatización) y un 5,9% presenta un riesgo suicida elevado. Este riesgo es significativamente mayor entre las chicas (7,7%) frente a los chicos (3,3%).

Además, casi uno de cada diez menores asturianos refiere haber sufrido ciberacoso. En el ámbito escolar general, la tasa de victimización asciende al 26,8%, siendo la ESO la etapa con mayores niveles de acoso.