Cadasa adjudica por 7,5 millones las obras para llevar su red de abastecimiento a Valdés

Reunión de la comisión delegada de Cadasa. - CADASA

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión delegada del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha aprobado hoy la adjudicación de las obras para extender la infraestructura de abastecimiento de la entidad hasta el concejo de Valdés, con una inversión de 7.482.750 euros. La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de 24 meses, permitirá garantizar una capacidad de suministro de 31 litros por segundo, lo que equivale a la demanda de unos 9.000 habitantes.

El proyecto, según informa Cadasa a través de una nota de prensa, pretende prolongar la Arteria Occidental desde Villapedre, en Navia, hasta el concejo de Valdés, conectando la nueva red al sur de Luarca. En concreto, se van a construir unos 12 kilómetros de nueva conducción de fundición dúctil con un diámetro máximo de 300 milímetros y un nuevo depósito regulador con capacidad para unos 1.000 metros cúbicos cerca de Fontoria, en Valdés. La iniciativa forma parte del Plan de Inversiones de Cadasa 2022-2032.

La reunión de la comisión delegada, presidida por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, se ha celebrado en la Casa del Agua de Sobrescobio tras la finalización de su reforma integral, equipamiento que ha supuesto una inversión de 308.000 euros para situarse como centro de referencia de la Red Natural de Asturias (RENA) en educación ambiental.

En el encuentro se ha abordado la tramitación de la financiación europea. El Consorcio ha suscrito un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) de hasta 67 millones de euros para su plan de inversiones, lo que movilizará más de 211 millones hasta 2032. A esto se suma la tramitación de una subvención de 10,05 millones de euros procedente de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), cuyo acuerdo de firma prevé un primer desembolso de 7,035 millones de euros.

Por otro lado, Cadasa ha informado sobre el estado de las reservas de agua, que se sitúan actualmente en 27,08 hectómetros cúbicos, el 72,1 por ciento de la capacidad disponible. Con una reserva operativa de 8,03 hectómetros en Tanes-Rioseco, la capacidad de suministro se calcula para unos 123 días. Estos niveles se encuentran dentro de la media habitual para esta época del año