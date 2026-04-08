Cadasa aprueba 10,8 millones para el mantenimiento de cuatro sistemas de saneamiento en Asturias - PRINCIPADO

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comisión delegada del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha aprobado un gasto de 10.826.027 euros para la conservación, explotación y mantenimiento de cuatro sistemas de saneamiento y depuración de la comunidad.

Los contratos incluyen la gestión integral de las instalaciones, clave para asegurar el correcto funcionamiento del servicio en varios concejos, optimizar el tratamiento de aguas residuales y garantizar la protección del medio ambiente.

INSTALACIONES AFECTADAS

Cuencas de los ríos Sella y Piloña y sistemas de Bimenes y Ponga: Incluyen las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Ricao y Bimenes, 12 pequeñas instalaciones en Ponga, 14 estaciones de bombeo, 15 reguladores de caudal y 52 kilómetros de colectores.

Cudillero, Novellana y cuenca del río Esqueiro: EDAR de Cudillero, Novellana y Esqueiro, seis estaciones de bombeo, dos reguladores, un emisario submarino y 5,6 kilómetros de colectores.

Cuenca baja del río Nalón: EDAR del Bajo Nalón, 14 estaciones de bombeo, 15 reguladores y 28,8 kilómetros de colectores.

Luarca: EDAR de Luarca/L.luarca, cuatro estaciones de bombeo, un regulador y 5,5 kilómetros de colectores.

SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

La gestión de todas estas instalaciones está encomendada a Cadasa por la Dirección General del Agua de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, el departamento que financia la explotación y conservación de los sistemas de saneamiento.

La encomienda incluye 41 sistemas con 46 depuradoras, 36 pequeñas instalaciones de depuración, 218 estaciones de bombeo, 193 aliviaderos, 7 emisarios submarinos y 519 kilómetros de colectores.

Este amplio sistema de saneamiento y depuración atraviesa 55 concejos y da servicio a más del 80% de la población asturiana. En 2025, se trataron 133,6 millones de metros cúbicos de aguas residuales.

MÁS DE 50 MILLONES PARA ABASTECIMIENTO

Este año se ha invertido más de 50 millones destinados a actuaciones estratégicas de abastecimiento, entre las que destacan la llegada de la red a Valdés, las extensiones en Pravia, la renovación del sistema Pinzales-Mareo, la construcción de una nueva estación de bombeo en la costa y el desdoblamiento del tramo Lieres-Espiniella.

El objetivo global de estas inversiones es garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente, tanto para la población como para el tejido industrial, así como ampliar y modernizar los sistemas para dar servicio a nuevos municipios, según lo establecido en el Plan Director de Abastecimiento del Principado.