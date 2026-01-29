Cadasa aprueba la licitación de las obras de extensión de su infraestructura en Pravia por 8,1 millones

Comisión delegada del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), presidida por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. - PRINCIPADO

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisión delegada del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), presidida por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha aprobado este jueves una inversión de 8.123.058 euros para licitar las obras de extensión de su infraestructura en Pravia.

La actuación permitirá dotar al municipio de un segundo sistema de alimentación que garantizará el suministro en cualquier época del año y beneficiará a más de 6.400 habitantes.

Las obras prevén instalar 9.460 metros de tubería para conectar la conducción entre Muros de Nalón y el depósito municipal de Pravia. Asimismo, se ejecutarán los ramales hacia los depósitos de Los Cabos y Santianes, de 1.449 y 57 metros respectivamente. El proyecto se ha diseñado previendo la posibilidad de extender en un futuro el suministro hasta Salas.

Esta actuación, según informa el Principado en una nota de prensa, se enmarca en el Plan de Inversiones 2022-2032 de Cadasa, dotado con 169,4 millones. El objetivo es "garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficientes a los municipios e industrias del área central y de la costa occidental de Asturias, así como ampliar el servicio a nuevas localidades de acuerdo con el Plan Director de Abastecimiento del Principado".