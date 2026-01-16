Cadasa destina un millón a digitalizar el sistema de distribución de agua de los Arrudos y la aglomeración de Gijón

Depósito de agua de Celles - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) destina 1.061.528 euros a digitalizar el sistema de captación y distribución de agua de los Arrudos y la aglomeración de Gijón. La actuación se desarrollará en las redes municipales de abastecimiento -que incluyen la captación, tratamiento y transporte del agua hasta los depósitos- en los concejos de Siero, Nava, Noreña y Sariego. El objetivo es optimizar la gestión de los recursos hídricos.

El proyecto incluye la instalación de equipos avanzados como caudalímetros electromagnéticos, sondas de presión, manómetros y paneles multiparamétricos para medir turbidez, conductividad, cloro y pH. Estos datos se monitorizarán mediante sistemas de telemetría integrados en la plataforma de control de Cadasa y del Principado. Además, se incorporarán paneles fotovoltaicos en los puntos sin suministro eléctrico, garantizando la autonomía energética.

Esta iniciativa forma parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte) del Ciclo del Agua denominado Arrudos 100, que impulsa la aplicación de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia, reducir pérdidas en las redes y cumplir los objetivos ambientales establecidos por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.

El proyecto Arrudos 100 es una agrupación formada por la Dirección General del Agua del Principado, Cadasa y la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA). En total, movilizará casi diez millones de inersión, cofinanciados por el programa Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del Perte de Digitalización del Agua que gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El ámbito territorial de las actuaciones incluye Noreña, Carreño y los concejos que atraviesa el trazado de canalización de los Arrudos: Caso, Sobrescobio, Laviana, Bimenes, Nava, Sariego, Siero y Gijón. En total, abarcará a una población de 360.000 personas.

La digitalización del ciclo integral del agua facilitará una gestión más eficiente y sostenible, al incorporar herramientas avanzadas de predicción para controlar tanto los recursos hídricos disponibles como los vertidos. Este salto tecnológico ayudará a reducir pérdidas en las redes, renovar infraestructuras de tratamiento, generar ahorro de agua y energía y reforzar la seguridad en los sistemas de distribución y suministro.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Inversiones del Consorcio de Aguas 2022-2032, dotado con más de 169 millones. El objetivo de garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente a los municipios y clientes industriales y ampliar estos sistemas para dar servicio a nuevos municipios, de acuerdo con el Plan Director de Abastecimiento del Principado.