Cadasa invierte 328.000 euros en digitalizar el sistema de captación y distribución de agua de la Aglomeración del Nora

OVIEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) destinará 328.073 euros a digitalizar el sistema de captación y distribución de agua de la Aglomeración del Nora. La actuación se desarrollará tanto en las redes de abastecimiento en alta --que incluyen la captación, tratamiento y transporte del agua hasta los depósitos-- en los concejos de Siero, Sariego y Nava, como en las redes municipales en baja --responsables de la distribución hasta los puntos de consumo-- en Nava, Sariego y Llanera.

El objetivo, según informa el Principado en una nota de prensa, es "optimizar la gestión de los recursos hídricos en la zona central de Asturias". El proyecto contempla la instalación de equipos avanzados como caudalímetros electromagnéticos, sondas de presión, manómetros y paneles multiparamétricos para medir turbidez, conductividad, cloro y pH.

Estos datos se monitorizarán mediante nuevos sistemas de telemetría integrados en la plataforma de control de Cadasa y del Principado. Además, se incorporarán paneles fotovoltaicos en los puntos sin suministro eléctrico, garantizando la autonomía energética.

Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Ciclo del Agua, que impulsa la aplicación de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia, reducir pérdidas en las redes y cumplir los objetivos ambientales establecidos por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.

El proyecto ANDA (Aglomeración del Nora-Digitalización del Agua), que incluye la digitalización de los sistemas de saneamiento y depuración, cuenta con la participación del Principado, Cadasa y los ayuntamientos de Oviedo, Siero, Llanera, Nava y Sariego. En total, moviliza una inversión cercana a los 12 millones, cofinanciada con fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En la misma nota de prensa, el Principado explica que en el marco de este PERTE, ejecuta obras de digitalización en sistemas de abastecimiento y depuración que dan servicio a casi 300.000 personas, con una inversión superior a 2,6 millones. "Los trabajos avanzan a buen ritmo e incluyen la instalación de equipos de telemetría, sensores de nivel y caudal, así como sistemas fotovoltaicos en infraestructuras de Montecerrado, Pola de Siero, San Claudio, Posada y Lamasanti. También se han validado los paneles de análisis de calidad del agua en la estación depuradora de Les Caldes", indican.

La digitalización del ciclo integral del agua "permitirá una gestión más eficiente y sostenible, incorporando herramientas avanzadas de predicción para diagnosticar tanto los recursos hídricos disponibles como los vertidos", añaden. Este salto tecnológico, según apuntan, reducirá pérdidas en las redes, renovará infraestructuras de tratamiento, generará ahorro de agua y energía y reforzará la seguridad en los sistemas de distribución y suministro.