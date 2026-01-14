Cadasa licita por más de 12,3 millones varios sistemas de saneamiento en la costa oriental y la cuenca alta del Nalón

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha sacado a licitación la explotación, mantenimiento y conservación de varios sistemas de saneamiento en los concejos de Villaviciosa, Colunga, Caravia y Ribadesella, así como en la cuenca alta del río Nalón, con una inversión de 12.391.382 euros para un periodo de dos años. El plazo para la presentación de ofertas finalizará el 11 de febrero.

Las actuaciones previstas beneficiarán a más de 119.000 personas y se centran en la gestión integral de las depuradoras y redes de saneamiento, incluyendo el control de los procesos, la gestión de residuos, la conservación de equipos y la asistencia técnica necesaria para garantizar el cumplimiento de los parámetros ambientales exigidos por la normativa vigente.

La licitación se estructura en tres lotes. El primero corresponde al sistema de saneamiento y depuración de la ría de Villaviciosa y Colunga-Caravia, que incluye las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Villaviciosa y Colunga, 22 estaciones de bombeo, una instalación de regulación de caudal, un emisario submarino y una red de colectores de 36 kilómetros, con un presupuesto de 4.130.217 euros.

El segundo lote abarca el sistema de saneamiento y depuración de Ribadesella y La Vega, con las EDAR de ambas localidades, siete estaciones de bombeo, un emisario submarino y 4,5 kilómetros de colectores. El presupuesto asciende a 2.439.479 euros.

El tercer lote corresponde al sistema de saneamiento y depuración de la cuenca alta del Nalón, que incluye la EDAR de Frieres, en Langreo, 22 estaciones de bombeo, 26 instalaciones de regulación y una red de colectores de 60 kilómetros, con un presupuesto de 5.821.684 euros.

La gestión de estas infraestructuras está encomendada a Cadasa por la Dirección General del Agua de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, departamento que financia la explotación del sistema y la mejora de las instalaciones.

La encomienda del Principado al consorcio comprende la explotación de 41 sistemas de saneamiento, con 46 estaciones depuradoras, 36 pequeñas instalaciones de depuración, 218 estaciones de bombeo, 193 aliviaderos, siete emisarios submarinos y 519 kilómetros de colectores, que dan servicio a 55 concejos y a más del 80% de la población asturiana.