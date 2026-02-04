Cadenas obligatorias en el puerto de Pajares por nieve, que condiciona la circulación en la autopista del Huerna

Nieve en la autopista del Huerna, la AP-66 - DGT

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nieve caída en las últimas horas en el Principado de Asturias condiciona la circulación en once puertos de montaña, con uno cerrado y nueve con obligatoriedad del uso de cadenas. El puerto de Pajares (N-630) se encuentra cerrado para vehículos pesados y con cadenas para ligeros.

Según información del 112 de Asturias consultada por Europa Press, la circulación en la Autopista del Huerna (AP-66) también está condicionada por la nieve. En esta vía los camiones deberán circular por el carril derecho y no pueden adelantar, mientras que se recomienda no superar la velocidad de 100 kilómetros por hora. Además se encuentra cortado un carril por obras en el viaducto del Huerna entre los puntos kilométricos 66 y 67.

En la red secundaria de carreteras, se encuentra cerrado el Alto de la Farrapona, en Somiedo. Además es obligatorio utilizar cadenas para circular por el puerto de San Isidro (Aller); Leitariegos y Connio (Cangas del Narcea); Tarna (Caso); Cerredo y Valdeprado (Degaña); puerto de Somiedo; y puerto de Ventana (Teverga).