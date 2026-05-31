Caen siete clínicas clandestinas de estética en Asturias y otras tres provincias con 10.000 dosis de bótox ilegal

1091750.1.260.149.20260531101341 Entre los implicados hay tanto personas sin formación sanitaria como profesionales colegiados que, presuntamente, realizaban Tratamientos utilizando productos ilegales en centros no autorizados. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una red clandestina de medicina estética en una macrooperación que se ha saldado con nueve detenidos, uno de ellos en Avilés (Asturias), y la intervención de 10.000 dosis de toxina botulínica (bótox). La investigación penal comenzó al detectarse en el aeropuerto de Foronda (Álava) paquetes sospechosos con ácido hialurónico, bótox y fármacos para la diabetes usados de forma ilegal para perder peso, todos procedentes de Corea del Sur y Vietnam. Las sustancias se colaban en España rompiendo la cadena de frío para ser administradas sin control en peluquerías, centros de estética no autorizados e incluso casas particulares.

La investigación, desarrollada entre marzo de 2025 y mayo de 2026, se inició después de que la Guardia Civil localizara diversos paquetes en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, con medicamentos y productos sanitarios procedentes principalmente de Corea del Sur y Vietnam, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa este domingo.

Entre los elementos hallados se encontraron dosis de bótox, ácido hialurónico y medicamentos indicados para el tratamiento de la diabetes, algunos de ellos utilizados de forma indebida para la pérdida de peso. Los productos eran introducidos en territorio nacional sin autorización sanitaria y sin respetar las condiciones de transporte y conservación exigidas, especialmente la cadena de frío necesaria para garantizar su seguridad y eficacia. Todo esto suponía "un importante riesgo para pacientes y consumidores".

Entre los implicados hay tanto personas sin formación sanitaria como profesionales colegiados que, presuntamente, realizaban tratamientos utilizando productos ilegales en peluquerías, centros de estética no autorizados o incluso domicilios particulares.

SIETE OPERACIONES EN CUATRO PROVINCIAS

La operación ha llevado a la detención de nueve personas y la investigación de otras dos como presuntas responsables de delitos contra la salud pública y, en algunos casos, intrusismo profesional.

El balance territorial de las actuaciones se concreta en cuatro detenidos y dos investigados en Bizkaia; dos detenidos en Barcelona; dos en Las Palmas; y uno en Asturias.

Además de las intervenciones realizadas en el aeropuerto de Foronda en Vitoria-Gasteiz, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Álava ha practicado diversos registros en inmuebles y locales vinculados a la actividad investigada.

En Bizkaia se actuó en Bilbao, Basauri, Galdakano y Barakaldo; en la provincia de Barcelona las actuaciones se desarrollaron en L'Hospitalet de Llobregat y Cornellá de Llobregat; en Asturias las investigaciones se extendieron hasta Avilés; por último, en la provincia de Las Palmas las actuaciones tuvieron lugar en Carrizal y Vecindario.

SOMETERSE A ESTAS PRÁCTICAS SIN CUALIFICACIÓN SUPONE UN "GRAVE PELIGRO"

Las autoridades sanitarias alertan del grave peligro que supone someterse a procedimientos estéticos realizados por personal no cualificado o en establecimientos no autorizados, utilizando productos sin trazabilidad adquiridos a través de internet o mediante redes ilícitas de distribución.

La administración de toxina botulínica en condiciones no estériles o mediante productos no autorizados, advierten, puede provocar graves infecciones, reacciones alérgicas severas, parálisis facial o secuelas permanentes.

La Guardia Civil recuerda la importancia de acudir exclusivamente a centros autorizados y profesionales habilitados para este tipo de tratamientos, así como verificar siempre la procedencia legal y trazabilidad de los productos empleados.