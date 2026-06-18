Caja Rural de Asturias renueva su certificado 'compliance penal' de la mano de Aenor

Renovación del 'compliance penal' de Caja Rural - CAJA RURAL DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Asturias ha renovado, por tres años más, la certificación de su Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal conforme a la versión de norma UNE 19601, aprobada en 2025 'Sistemas de gestión de Compliance Penal', otorgada por Aenor.

Según ha informado Caja Rural, esta revalidación, obtenida tras un proceso de auditoría, acredita que el Sistema de Gestión de Riesgos Penales de la entidad cumple con los requisitos exigidos, reconociendo el esfuerzo de la compañía por dar prioridad y adoptar las mejores prácticas de Compliance, gobierno corporativo y ética empresarial.

Para Antonio Romero Casado, director general de Caja Rural de Asturias, la obtención de este reconocimiento certifica que los sistemas de prevención y control están a la altura de los más exigentes.

"El esfuerzo realizado para mejorar y fortalecer nuestra organización nos ayudará, sin duda, a seguir creciendo y haciendo crecer a nuestros socios y clientes desde unos cimientos cada día más sólidos", ha añadido.