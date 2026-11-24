Archivo - Monumento Prerrománico de Santa María del Naranco, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La caliza de Piedramuelle, extraída durante siglos en el término municipal de Oviedo y presente en algunos de los monumentos más emblemáticos de la capital asturiana, ha sido reconocida oficialmente como Piedra del Patrimonio Mundial por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS). La distinción, impulsada por el geólogo de la Universidad de Oviedo Víctor Cárdenes, pone en valor la huella histórica y arquitectónica de esta roca en joyas como Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo, San Julián de los Prados y la Catedral de San Salvador.

La caliza de Piedramuelle presenta dos variedades principales: una de grano grueso y tonalidades amarillentas, y otra de grano más fino, con característicos tonos rojizos. Ambas han contribuido a configurar la identidad arquitectónica de la ciudad, según ha indicado la Universidad en nota de prensa.

Según uno de los impulsores de esta declaración, el geólogo de la Universidad de Oviedo Víctor Cárdenes, este reconocimiento supone poner en valor "una piedra que forma parte de la identidad de Oviedo". "La caliza de Piedramuelle no es solo un material geológico, sino también una parte fundamental de la historia y del paisaje arquitectónico de la ciudad", ha asegurado.

Algunos de los ejemplos de arquitectura realizada con esta caliza en Oviedo son los monumentos del prerrománico asturiano (Palacio de Santa María del Naranco e Iglesias de San Miguel de Lillo y San Julián de los Prados), la Catedral de San Salvador y la Iglesia de San Isidoro el Real, y el Monasterio de San Pelayo, entre otros.