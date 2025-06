La calle Uría se llena de docentes en una manifestación "histórica" por la educación pública de calidad

Si las negociaciones de los sindicatos con Lydia Espina no avanzan, han anunciado el lunes iniciarán una huelga indefinida

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La movilización en la enseñanza pública asturiana ha dado un paso más este domingo con una manifestación "histórica" en Oviedo, que ha llenado la calle Uría de docentes y ciudadanos que, acompañados de los representantes sindicales de CCOO, UGT, Csif, ANPE y Suatea, han reclamado a la Consejera de Educación, Lydia Espina, "una negociación seria". En caso de no lograr avances, han asegurado que mañana lunes iniciarán una huelga indefinida.

La movilización se organizó tras el abandono de la mesa de negociación por parte de estos sindicatos el pasado viernes, después de la reunión Espina, a quien pidieron atención a sus demandas sobre equiparación salarial, atención a la diversidad y reducción de la burocracia, entre otros aspectos.

Ese mismo día, los sindicatos hicieron un llamamiento a la comunidad educativa para lograr una manifestación que calificaron de "histórica". El resultado ha sido una concentración de unas 30.000 personas, según han detallado los representantes sindicales en la Plaza de la Escandalera, donde concluía la movilización.

En declaraciones a la prensa durante la marcha, el presidente de la Junta de Personal Docente, Jorge Espina, ha celebrado que miles de personas se hayan unido "al clamor de estos días de huelga" y ha anticipado que las organizaciones presentarán "una contrapropuesta" que conocerá la Consejería en la próxima mesa de negociación, pero que no harán pública antes porque "no negocian a golpe de titular como parece que hace la consejera".

El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias, Borja Llorente, también se ha dirigido a la prensa para destacar el "gran malestar" de las plantillas docentes "por la situación a la que ha llevado la consejera y el gobierno de Asturias a los centros educativos con políticas de recortes que nunca se llegaron a revertir".

Además, ha remarcado que, para llegar a un acuerdo, exigen "que haya una mejora salarial para el profesorado, que es el peor pagado del Estado a la vez que presenta los mejores resultados educativos de toda España". A esto, ha añadido que "a partir de mañana habrá una huelga indefinida que saldrá adelante a pesar de los servicios mínimos abusivos que han impuesto".

Recordamos el pasado viernes Espina, en rueda de prensa ante los medios, comentó que habían planteado una batería de medidas a los sindicatos, que suponían un montante total de 14,4 millones y que incluían el "reconocimiento económico de los docentes con una mejora del complemento específico actual de 814,66 euros más al año". Los sindicatos tildaron esta propuesta de "vergüenza".

UNA MANIFESTACIÓN "HISTÓRICA" EN LA EDUCACIÓN

Para el secretario general de Enseñanza de UGT, Cristóbal Puente, la respuesta a la convocatoria de manifestación ha sido "histórica". Durante la protesta, ha manifestado su "firme voluntad de llegar a un acuerdo", aunque ha subrayado que "todas las demandas deben lograr una respuesta satisfactoria" mediante "una inversión lo suficientemente significativa", ya que son peticiones que se llevan solicitando desde hace años. "No hay otra solución", ha afirmado.

Puente ha lamentado que "después de una propuesta absolutamente indecente --Espina-- no haya aprovechado el fin de semana para reconducir las negociaciones". Según ha explicado, la Consejería de Educación ha convocado a los sindicatos este lunes y ha apuntado que "si la Administración quiere saber la fuerza que tienen las organizaciones sindicales para la negociación, aquí está", refiriéndose a la multitud que se había sumado a la protesta.

Por su parte, el secretario de Suatea, Miguel Laria, ha descrito la manifestación como "una grandísima reivindicación con un ambiente festivo", aunque no ha tardado en puntualizar que "la fiesta no quiere decir que la gente no esté evidentemente enfadada y tenga ganas de hacer ruido, protestar y reivindicar lo que llevamos todos estos días pidiendo". Junto a esto, ha manifestado su esperanza de que la consejera "plantee una oferta seria" en la próxima mesa.

"Tenemos la fuerza de la calle, tenemos la unidad sindical y además tenemos el respaldo de la sociedad", ha declarado el presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez, que ha recordado que "el déficit en materia educativa" persiste desde "hace años" y que las retribuciones de los docentes asturianos "son inferiores a las comunidades de nuestro entorno". "Alguien tiene que asumir con seriedad y transparencia en la negociación, sin cortinas de humo", ha apuntado.

El presidente del Sector de Educación de CSIF, Jorge Caro, ha puesto el broche a las declaraciones sindicales calificando la manifestación como "un éxito rotundo" que se une al buen respaldo de las cuatro jornadas de huelga previa que han sucedido esta semana. "Los docentes asturianos han dicho basta", ha señalado.

Sobre la continuidad del conflicto, ha indicado que "este lunes ya será el quinto día de huelga indefinida" y que "la gente no va a seguir aguantando más desprecios, más ofensas ni más pérdidas de tiempo". Finalmente, ha expresado que esperan ser convocados para negociar cuanto antes, incluido este mismo domingo.

PP, VOX Y FORO, EN LA MANIFESTACIÓN POR LA EDUCACIÓN PUBLICA

En la manifestación se han dejado ver varios representantes políticos, entre ellos la portavoz de Educación del PP en la Junta, Gloria García, que ha afirmado estar "donde toca estar" este domingo, "en defensa de la calidad de la educación y de la dignidad de un profesorado pisoteado hace años por la necesidad de tomar unas medidas definitivas".

Sobre la consejera, ha señalado que, "si ya estaba en una posición de debilidad respecto al conflicto, la desautorización del presidente Barbón la incapacita absolutamente para seguir en el cargo".

Por su parte, el diputado de Vox en la Junta, Javier Jové, ha criticado que a Espina "lo único que le preocupa es su agenda ideológica, 'las asturxolas', la llingua, y el feminismo, y abandona las reivindicaciones de los propios profesores".

A esto ha añadido que "sin maestros de calidad no puede haber una enseñanza de calidad" y ha afirmado que desde Vox apoyan "la convocatoria y las movilizaciones" y exigen "el cese de una consejera que se ha visto sobrepasada por los acontecimientos".

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, también ha participado en la jornada y ha criticado la actuación del presidente del principado, Adrián Barbón, al considerar que pretendía "confrontar a docentes y familias". Pumares ha señalado que detrás de la protesta "hay muchos años de abandono, falta de atención a la diversidad, ratios inasumibles, y falta de financiación".

También ha mencionado que "en los centros hay un exceso de burocracia y muchísimos problemas que el gobierno de Barbón está siendo incapaz de afrontar".