Calvo afirma que el proyecto del puente de Ribadesella está respaldado por algunos de los mejores ingenieros del país

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno de Asturias, Alejandro Calvo, ha afirmado este martes que el proyecto de ampliación del puente de Ribadesella, que contempla el corte al tráfico rodado durante 15 semanas, está "avalado por algunos de los mejores ingenieros de caminos de este país".

Calvo se ha pronunciado en estos términos en una comisión parlamentaria, respondiendo al diputado del PP José Felgueres, quien se mostró muy crítico con el proyecto que impulsa el Ministerio de Transportes. Afirmó Felgueres que ese corte de tráfico no es la única alternativa existente, sino la "más barata".

El Consejero, sin embargo, ha reprochado al PP que no haya invertido en la reforma del puente "ni un euro" cuando gobernaba. "Infórmense a ver quién está detrás del proyecto y por qué algunas manifestaciones superficiales que han salido en prensa han tenido que evidentemente bajar el pistón", le ha dicho Calvo al diputado de la oposición.

Según Calvo no existe alternativa al corte de tráfico previsto si se quiere acometer el proyecto. "Lo responsable es explicar las cosas, no maximizar los problemas", ha dicho Calvo, que ha recordado además que la ejecución del puente no es competencia del Principado. Sí lo es el plan de movilidad presentado para minimizar los efectos del corte previsto.

Para Felgueres, sin embargo, ese plan de movilidad es "claramente insuficiente". Ha acusado a los socialistas de "condenar" a Ribadesella a un cierre al tráfico que va a causar "graves perjuicios".

Al diputado del PP no le han convencido las explicaciones de Calvo. "¿Alguien puede entender que se realice un proyecto de reparación de un puente, se saque a licitación la obra y se adjudique, sin analizar previamente el estado de las pilastras que lo sujetan? ¿En manos de quién estamos?", se ha preguntado.

"¿Cómo se justifica que en el plan de obras inicial no estaba previsto el cierre total del puente durante las obras, y tras el modificado, sí?", ha añadido Felgueres.