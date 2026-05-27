Calvo asegura que este Gobierno es la garantía para que Cogersa sobreviva a la privatización que busca el PP

Archivo - Punto limpio de Cogersa en Cangas del Narcea. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha replicado este miércoles que en algún momento "le gustaría escuchar el modelo que el PP propone para la gestión de residuos" y también le gustaría que aclaren por qué el sistema de reciclaje en Gijón y especialmente en Oviedo no acaba de despegar y sin embargo los contratos de recogida cada vez son más caros. "Quizás ellos nos lo aclaren", dijo el consejero que acusó al PP de "utilizar todo para debilitar al gobierno".

Alejandro Calvo ha lamentado que con ese comportamiento del PP lo que genera es incertidumbre y la alimentan también hacia los trabajadores de Cogersa. Añadió que el mensaje de garantía para esos trabajadores es que haya un gobierno progresista de izquierda que garantice que el Consorcio sea un servicio público. "Este gobierno es una garantía de que el servicio público sobreviva a las amenazas de privatización del PP", dijo.

Ha indicado que en los dos últimos años Cogersa ha abordado una situación especialmente complicada, no sólo porque el sistema de gestión de residuos esté inmerso en una transformación y que sigue incrementando las necesidades de tratamiento, sino también porque hubo una situación extraordinaria como fue el incendio de la plantona, que produjo cambios muy significativos en la gestión ordinaria, teniendo que reordenar gran parte del funcionamiento del consorcio y replantear la planificación prevista

Calvo respondía así al PP que le pedía que aclare si tiene previsto el Gobierno construir una planta para tratar el CSR. "Vamos con retraso respecto a la situación previa al incendio y por tanto si vamos con retraso, tampoco nos pidan que aceleremos aquellas decisiones que a ustedes les interesa en que se tomen, o que al menos se planteen, para ver si son objeto de quiebra o de debilitamiento del Gobierno", indicó el consejero.

Ha insistido en que Asturias cuenta además con una hoja de ruta que es la Estrategia Asturias Circular 2030 y está ultimando el PIRECA, el Plan Integral de Residuos del Principado.

Desde el PP, Manuel Cifuentes ha indicado que "a día de hoy toda Asturias es testigo de que la gestión de los residuos en Asturias se le está atragantando al Gobierno".

Cifuentes ha pedido al consejero que explique de manera clara si el Gobierno tiene planes para construir una planta, poniéndole el nombre que quieran, para tratar el CSR como les está pidiendo el Ministerio que además le dice que hay que hacerlo relativamente rápido; si tiene su consejería algún acuerdo con Tudela veguín para ello y si van a tomar alguna decisión al respecto de lo que van a hacer con el CSR antes de las elecciones para que todos los asturianos lo sepan.

Cifuentes también ha pedido al consejero que deje claro si tiene la plantona seguro contra incendios o si la situación está igual que hace dos años.

"Se van a cumplir dentro de unos días otra vez un aniversario del consorcio, un consorcio que se creó hace ya 44 años y que fue además pionero en España y se convirtió en un modelo de gestión medioambiental en Asturias y les han bastado transformarlo en una especie de monumento al fracaso del Partido Socialista y ahora también en un bodevil bastante peculiar de un gobierno de coalición", dijo Cifuentes que añadió que lo que nació para ser una solución lo han convertido en poco tiempo en uno de los principales problemas que tenemos en Asturias.

El diputado del PP ha lamentado que el Gobierno no aclara nada porque están esperando a ver lo que dice su socio minoritario, IU y le ha advertido de que IU "no le va a dar una solución al problema, no le va a dar una alternativa".

"A estos señores lo único que les gusta y lo único que saben hacer es decir lo que no quieren. Es más, si les dejan lo prohíben por ley, eso les encanta, pero no tienen una alternativa. A Izquierda Unida o a Convocatoria por Asturias no le importa que se queme el CSR en León, en Asturias o donde sea. A Convocatoria por Asturias lo que le molesta es que haya una empresa que pueda hacer negocio con ello y por eso prefieren que el problema quede ahí encima de la mesa o en el vertedero antes que se solucione", dijo Cifuentes.