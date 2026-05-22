Calvo (Asturias) celebra licitación de obras clave en Gijón: Accesos a El Musel y humanización

De izquierda a derecha: secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, presidente de Asetra y CETM Asturias, Ovidio de la Roza, y el consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha destacado este viernes que el hecho de que el Ministerio de Transportes vaya a asumir la propuesta integral del Gobierno de Asturias relativa a los accesos al puerto gijonés de El Musel por Aboño y la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias.

Así lo ha indicado, en declaraciones remitidas por el Principado, con respecto al anunciado realizado en este día por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, de que el Ministerio prevé licitar en este año ambas obras.

Calvo, al tiempo, ha visto importante que Santano sea consciente de que el tiempo sigue pasando y que esta actuación no admite más demora. En este sentido, ha considerado necesario que se licite el desdoblamiento de Lloreda-Veriña "cuanto antes". "Ese es nuestro nivel de exigencia", ha remarcado el consejero.

Con relación a la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias, ha recordado que el Gobierno asturiano hoy mismo había planteado que era importante actuar ya, de ahí a que se hubiera ofrecido a hacerse cargo de ese proyecto.

Un proyecto que, según él, entienden que puede ponerse al servicio de las necesidades de los vecinos de la zona Oeste de Gijón, que cumple con las expectativas de estos. Ha incidido en que el proyecto tiene margen de mejora y pueden liderar "para que no tengan más esperas", ha apuntado.

En cualquier caso, ha agradecido que haya una reacción por parte del Ministerio con respecto a la urgencia de esta obra y ha insistido en que el ofrecimiento del Principado busca que se licite este año la obra.