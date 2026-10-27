Calvo (Consejo de Estado): "Aquí la cosa va de democracia o fascismo"

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, visita el Consejo Consultivo del Principado de Asturias en Gijón, presidido por Pablo Baquero. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha desechado este martes, en Gijón, el usar el término polarización para lo que se vive en estos momentos la sociedad, ya que para ella significa "discrepar", incluso hacerlo "fuertemente".

"Aquí la cosa va de democracia o fascismo", ha advertido, a lo que ha lamentado y ha considerado que todos debemos de poner las cosas "con mucha precisión".

"Yo creo que lo que ha ocurrido es que ha aparecido el fascismo en nuestras vidas, que es otra cosa", ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su visita institucional al Consejo Consultivo del Principado de Asturias en Gijón, presidido por Pablo Baquero.

"Yo he discrepado a lo largo de mi vida fuertemente en los cargos públicos que he tenido con mucha gente, sin traspasar nunca ni lo personal, ni el insulto, ni las malas formas", ha remarcado.

A su juicio, lo que vemos en muchos lugares del mundo es "autoritarismo que vuelve, neofascismo que vuelve con todas sus formas", ha alertado, a lo que ha reiterado que eso no es polarizar, sino el mundo dividido entre quienes son demócratas, como ella, con ideas diferentes, con ideologías distintas, pero demócratas todos, "intentando frenar el fascismo", ha apuntado.

Por todo ello, ha opinado que, cuando se le llama polarizar a situaciones que se están viviendo en el país, es como que se "blanquea" estas.

"No podemos blanquear a quienes insultan, no podemos blanquear a quienes llegan a lo personal, no podemos blanquear a quienes dicen mentiras y barbaridades porque eso no es polarizar, eso es ir blanqueando, poco a poco, a los fascistas y a quienes creen que el autoritarismo es una fórmula que podemos aceptar en el siglo XXI", ha señalado, a lo que ha mostrado su preocupación.

CONSEJO DE ESTADO CON 500 AÑOS

Sobre el Consejo de Estado, ha reivindicado que tiene la responsabilidad de la función consultiva de órganos que son "discretos, pero enormemente importantes para sostener las estructuras de nuestro sistema jurídico y político".

Ha señalado, asimismo, que se marcó como presidenta del Consejo de Estado recorrer todos los territorios y reunirse con los consejos consultivos, "fruto de nuestra Constitución y, fruto de nuestra brillante Democracia", ha resaltado, a lo que ha apuntado que le queda solo visitar Canarias y el País Vasco.

Ha defendido, al tiempo, que la igualdad entre españoles es el bien a proteger. "Somos diversos y esa diversidad es buena para la historia de nuestro país y es buena también para este futuro que tenemos entre todos que sacar adelante", ha señalado.

"Nadie celebra 500 años en ningún lugar del mundo con una institución tan importante como el Consejo de Estado", ha remarcado, además de destacar que es el más antiguo del mundo y que ha sobrevivido a diferentes etapas políticas y reinados del país.

En este sentido, ha avanzado que en el próximo mes de noviembre vendrán a visitarles todos los Consejos de Estado de Europa y del mundo, "para de alguna manera compartir con nosotros una historia que es realmente una historia brillante de la historia en general de España". "La función consultiva es tan importante a la vida humana como a la vida política e institucional", ha sostenido.

Eso sí, ha recalcado que ellos no suplantan a los gobiernos, pero sí aconsejan que tomen las decisiones de una manera acorde al Estado de Derecho y a la Constitución.

"Que una institución haya permanecido durante 500 años es para admirarla", ha insistido, a lo que ha celebrado el honor de ser ella presidenta durante este 500 aniversario.

Sobre el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, ha resaltado que tiene 21 años y una historia asturiana propia en el que toman decisiones y asesoran el despliegue del desarrollo legislativo de los gobiernos autonómicos.

Sobre los problemas comunes a los que se enfrentan, se ha referido a la responsabilidad patrimonial del Estado, que es aquellos casos en los que el funcionamiento del Estado atropella los derechos de los ciudadanos.

"Y los ciudadanos tienen derecho a quejarse y a plantear una restitución de lo que le ha sido atropellado mediante una compensación económica", ha explicado sobre las funciones también del Consejo Consultivo asturiano y del de Estado.

También ha hablado con Baquero, durante la reunión, sobre que estos organismos dictaminan y asesoran los proyectos de ley, pero no el que nace de las Cámaras cuando estas deciden legislar mediante proposición de iniciativa del Parlamento Soberano donde están las urnas asturianas y las urnas españolas.

"Ahí los consultivos no deben entrar y esta es una idea que ambos compartimos y que a lo mejor otros no comparten", ha aclarado. "Nosotros pensamos que al pueblo soberano solo lo puede frenar después de las urnas los altos tribunales", ha agregado. Al Gobierno sí, al Parlamento no, porque el Parlamento es el corazón que bombea la sangre de la Democracia", ha opinado.

Ha incidido, asimismo, en que el Gobierno en solitario no puede legislar "nunca", sino siempre con el apoyo de la Cámara. Sobre este asunto, ha explicado que el Gobierno solo puede sacar normas jurídicas cuando la Cámara se las apoya, si no decaen. "Sin la Cámara es que no puede legislar ningún gobierno español, absolutamente ninguno, ni este ni ninguno", ha reiterado.

Respecto a los reales decretos, ha indicado que estos tienen que ser convalidados y si no decaen. "Se puede luego tramitar como leyes, pero son normas jurídicas", ha matizado, antes de remarcar que el que se diga que el Gobierno legisla en solitario "aparte de no ser verdad, es grave", ha recalcado.

LEY DE NIETOS

Preguntada por la Ley de Nietos, ha apuntado que no ha tenido que dictaminarla el Consejo de Estado, a lo que ha recordado que está en este momento con un último pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Dicho esto, ha comentado que, para los que son juristas como ella, se ha tomado una decisión que es que hay que agotar la vía previa y el Tribunal Supremo tiene todavía una última respuesta que dar al asunto, según ella.

Asimismo, en el caso de que el Consejo de Estado hubiera tenido que entrar en este asunto, los consejeros y los letrados del Consejo de Estado no pueden hablar de los asuntos que tienen entre manos hasta que ya son públicos.