Calvo dice que el SEPA tiene el mando en las emergencias de Asturias y niega cualquier tipo de conflicto

Rastreo de un pescador desaparecido en Coaña

OVIEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha sido contundente este martes en el Pleno asegurando que el Servicio de Emergencias de Asturias es el mando de las emergencias en Asturias y ha negado cualquier tipo de conflicto al respecto. Lo ha indicado tras las críticas del diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, sobre la "bicefalia administrativa surgida entre el Servicio de Emergencias y la Guardia Civil.

"No voy a ser yo quien contribuya a ninguna duda al respecto, más allá de las cuestiones que ha deslizado sin ningún fundamento", dijo el consejero tras escuchar la interpelación de Pumares. "No tenga ninguna duda, porque así es como lo hacemos en este Gobierno, que cuando tengamos constancia formal, no a través de un titular de prensa o de un rumor de alguna dificultad o alguna duda respecto de que no se preserva el mando del SEPA, ejerceremos. No hay nada que negociar, solo hay que ejercer ese mando único y por lo tanto a disposición de hacerlo en todos los ámbitos, no tenga ninguna duda", añadió Alejandro Calvo.

Se ha referido el consejero al Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias, el Platerpa, que tiene el carácter de Plan Director y que constituye el marco organizativo general permanente para la protección civil de Asturias. Así ha explicado que el mismo permite la integración de planes territoriales de ámbito inferior y define los elementos esenciales y permanentes de la protección civil.

"El Platerpa establece por tanto el escenario de referencia para la actuación de emergencias de protección civil, que es de lo que estamos hablando, incluidos los dispositivos de búsqueda y rescate que requieran movilización coordinada de recursos públicos. Además reconoce expresamente al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias como el órgano técnico encargado de desarrollar y aplicar la planificación definida para las emergencias de protección civil", explicó Alejandro Calvo.

NUEVA LEY

Ha recordado además el consejero que en la pasada legislatura se trabajó en un contexto de una nueva ley de emergencias, el paraguas, del que debe derivar en una normativa y este año han retomado ese trabajo. "Disponemos ya de un texto borrador. Creemos que es muy importante, sobre todo, hacerlo participado y especialmente con los ayuntamientos. Creo que es un déficit que en muchos casos tenemos que corregir y ese es el objetivo, poder tramitar esta ley evidentemente para que esté lista antes de que finalice la legislatura", dijo.

Pumares ha reclamado un refuerzo en la coordinación entre el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, el SEPA, del que el consejero es el máximo responsable, y la Guardia Civil, dado los problemas que han surgido en algunos operativos en las últimas semanas. Así, se ha referido al reciente opertivo de búsqueda de un pescador en Coaña donde se ha presenciado "un espectáculo de bicefalia administrativa que desde luego no nos podemos permitir".

"No es explicable que en un mismo operativo convivan dos puestos de mando, el del SEPA y el de la Guardia Civil, operando además cada uno de ellos de forma autónoma. Se han reportado fricciones en algo tan elemental como es la gestión de los vuelos de las aeronaves. Mientras que los profesionales se dejan la piel sobre el terreno, sin embargo parece que hay quien se entretiene en los despachos enzarzando saber quién lleva más galones", indicó Pumares.

Así, el diputado del Grupo Mixto ha adevertido de que si hay discrepancias en el rastreo, en la búsqueda de una persona desaparecida, ¿qué va a pasar de verdad cuando nos enfrentemos a una catástrofe de mayor envergadura?.

Por ello ha preguntado al consejero cuándo va a reunirse con Delegación del Gobierno para clarificar los protocolos y para evitar que se produzcan bicefalia en los operativos y qué va a hacer como consejero con competencias en la materia para defender esas competencias que, según el Estado de Autonomía, tiene el SEPA en materia de emergencias.

INTERVENCIÓN DEL PP

Sobre esta cuestión también ha preguntado el diputado del PP, Manuel Cifuentes Corujo, que ha manifestado que no entiendo el motivo por el que se niegan los "problemas y fricciones que existen pese al marco legal existente".

"Sabemos que existen esos problemas y es más sabemos que las fricciones en los últimos operativos ha sido incluso mayores que en ocasiones anteriores. Pese a este marco legal claro quizás lo que están fallando son los mecanismos de coordinación", dijo el diputado del PP.

Así ha preguntado al consejero por qué no defiende a nuestro servicio de emergencias y por qué lo está dejando en la estacada cuando se producen este tipo de situaciones como en los de las recientes semanas en Coaña.