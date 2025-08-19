Calvo sobre los incendios: "La situación en Asturias está mucho mejor, pero todavía con focos que preocupan"

Puesto de mando en Degaña. - PRINCIPADO

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha indicado a última hora de la tarde que "a falta de la reunión del CECOPI, la situación en Asturias está mucho mejor, sigue evolucionando de manera favorable, con algunos de los incendios que teníamos activos prácticamente estabilizándose, sobre todo los del oriente, pero con todavía focos de preocupación", como es el caso del incendio de Degaña.

Calvo ha visitado el puesto de mando avanzado contra los incendios forestales que se ha trasladado de Cangas del Narcea a Degaña para evaluar la situación del fuego en la zona. Ese de Degaña es el fuego que más preocupa y ha explicado que allí se está concentrando una gran parte del trabajo. También se está trabajando intensamente en Somiedo y se está dando apoyo a la vecina Castilla León.

"Ha habido un momento en que teníamos trabajando cuatro hidroaviones, claro, son aeronaves muy grandes, trabajan, pueden echar el agua en la zona de cresta, no se puede meter en los valles, y por eso trabajan de manera complementaria, ellos en la zona alta y los helicópteros estando en las zonas de más difícil acceso", dijo Calvo.