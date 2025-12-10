Calvo propone reforzar la Alianza del Noroeste para articular una agenda común de movilidad e infraestructuras

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, durante su intervención hoy en Santiago de Compostela en la reunión de trabajo 'Infraestructuras para el noroeste: conectando territorios, impulsando futuro'. - PRINCIAPADO

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha defendido este miécoles el refuerzo de la Alianza del Noroeste como "instrumento para articular una agenda común de movilidad e infraestructuras" entre Asturias, Galicia y Castilla y León, con participación empresarial y de los agentes sociales.

Calvo ha señalado que el objetivo es intensificar la cooperación territorial, acelerar proyectos estratégicos y mejorar la competitividad del noroeste mediante una hoja de ruta compartida, que dé continuidad a la Declaración Institucional de Impulso al Corredor Atlántico Noroeste, suscrita en 2023 y renovada anualmente por los tres presidentes autonómicos.

El consejero ha trasladado esta propuesta durante el encuentro 'Infraestructuras para el Noroeste: Conectando Territorios, Impulsando Futuro', celebrado en Santiago con representación institucional y empresarial de las tres comunidades. Su planteamiento se inspira en la experiencia de la Alianza por las Infraestructuras de Asturias, cuya metodología considera eficaz para impulsar proyectos de Estado con una visión conjunta y estable.

Calvo aboga por consolidar la Alianza del Noroeste como un marco permanente de trabajo entre administraciones, empresas y agentes sociales, con mecanismos continuos de coordinación y comunicación, y una agenda que trascienda los ciclos políticos. También ha defendido integrar a los agentes sociales desde el diseño hasta la ejecución de la estrategia.