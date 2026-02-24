Calvo ve en la sentencia de La Pereda "una oportunidad" para reforzar el expediente y dotarlo de "mayor calidad técnica"

Archivo - Central de La Pereda - CONCEYU CONTRA LA INCINERACIÓN - Archivo

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha asegurado este martes que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sobre la reconversión de la térmica de La Pereda, es "una oportunidad" para reforzar el expediente y dotarlo de mayor calidad técnica.

Calvo ha comparecido en la comisión de su departamento, donde ha respondido a una pregunta del diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares sobre las consecuencias de la sentencia que anula la autorización ambiental que permitía a Hunosa transformar La Pereda en una planta para el uso de biomasa como combustible principal y CSR como secundario.

La sentencia, ha explicado Calvo, "exige una mayor precisión técnica en aspectos que considera insuficientemente definidos". Por ello, el Ejecutivo autonómico no interpreta la decisión del alto tribunal como un "punto y final" para el proyecto de reconversión de La Pereda, sino como una "oportunidad" para reforzarlo y ofrecer "más garantías" a la sociedad.

El diputado Adrián Pumares, por su parte, ha cuestionado la postura del Ejecutivo, asegurando que "han intentado presentar esto como una gran revolución para las Cuencas Mineras, sustituyendo una central térmica que genera empleo por otra que iba a quemar madera y basura".

Pumares se ha preguntado también qué va a ocurrir con el CSR --residuos urbanos e industriales tratados para su combustión-- si finalmente el proyecto de La Pereda no avanza y ha cuestionado que el futuro que el PSOE e Izquierda Unida ofrecen a las Comarcas Mineras sea "cerrar la industria para quemar madera y basura".

A este respecto, Calvo le ha replicado que, si sigue defendiendo que el CSR es "basura" es que "no ha entendido nada". No obstante, el consejero ha afirmado que "habrá que solucionar" la producción de CSR, algo que "tendrá un coste para el sistema público", pero ha afirmado que la planta de Cogersa ya permite reducirlo "significativamente".