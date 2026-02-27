La Cámara de Comercio de Oviedo asume la vicepresidencia de la Asociación de Cámaras de los Caminos Jacobeos

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. - CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Oviedo ha asumido la vicepresidencia de la Asociación de Cámaras de Comercio de los Caminos Jacobeos, tras un acuerdo aprobado en la asamblea celebrada ayer en Santiago de Compostela.

La asociación, presidida por la cámara compostelana e integrada por más de 30 entidades de once regiones españolas y Alemania, busca impulsar la promoción del Camino de Santiago y fomentar la actividad económica, empresarial y turística en los municipios de las rutas jacobeas.

El presidente de la cámara ovetense, Carlos Paniceres, ha destacado que trabajarán "con ilusión" para promover iniciativas de cooperación empresarial y turística que consoliden el Camino como motor de actividad, empleo y cohesión territorial, generando oportunidades para empresas y municipios asturianos.