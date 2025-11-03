La Cámara de Comercio de Oviedo ofrece apoyo y asesoramiento a las empresas del sector de los cuidados

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, antes de la rueda de prensa de este lunes. - EUROPA PRESS

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha reafirmado este lunes el compromiso de la institución con el nuevo modelo de cuidados en Asturias, "abriendo sus puertas y recursos para ofrecer asesoramiento, formación y líneas de apoyo que faciliten su adaptación a los cambios y refuercen su sostenibilidad".

Paniceres ha presentado a la Cámara como un "aliado estratégico" de las empresas que trabajan en un ámbito "esencial para nuestra sociedad". En rueda de prensa, ha destacado el papel del programa CECOE como "plataforma de comunicación, innovación y acompañamiento que permite avanzar hacia un modelo de cuidados más humano, sostenible y centrado en la persona".

"Asturias afronta un reto demográfico y social de gran magnitud, el envejecimiento y la soledad no deseada, pero también una oportunidad económica y laboral para generar innovación, empleo y valor en el ámbito de los servicios y los cuidados. Ese es precisamente el sentido de CECOE: transformar los cuidados en un sector de futuro", ha afirmado.

Paniceres ha detallado que en los últimos meses la Cámara ha desarrollado proyectos concretos de asesoramiento especializado para empresas del sector en estrategia, marketing, recursos humanos y digitalización, además de programas de liderazgo y gestión del cambio. Más de 400 profesionales han participado ya en las primeras acciones formativas del espacio CECOE.

Asimismo, ha subrayado que el programa de innovación TIC ha permitido financiar 33 proyectos tecnológicos con más de 300.000 euros, impulsando la digitalización en los cuidados y mejorando la calidad de vida de las personas atendidas.

Desde el laboratorio CECOE, la entidad ha promovido nueve estudios de referencia agrupados en cuatro áreas: acreditación y certificación del sistema de dependencia; análisis del coste de los servicios; estudio del mercado laboral del sector; e impulso a la innovación y digitalización. Estos trabajos, ha explicado, "aportan una base técnica de conocimiento de primer nivel para orientar las decisiones públicas y mejorar la gestión empresarial".

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha recordado que el CECOE nació en 2023 con una financiación inicial de dos millones de euros y con el objetivo de "transformar el modelo de cuidados de larga duración". Según ha apuntado, "en una comunidad como Asturias, el envejecimiento no es un problema, sino una oportunidad para crear valor y cohesión social".

Del Arco ha defendido que "los cuidados no son solo servicios, son derechos, y para garantizarlos hay que crear comunidad". Ha añadido que este segundo convenio CECOE busca "fomentar la innovación en las pequeñas empresas del sector, apoyarlas y dar respuesta a las expectativas de las personas mayores, para que puedan envejecer en su hogar y en su entorno comunitario".