La Cámara de Oviedo impulsa un Observatorio Audiovisual del Arco Atlántico que prevé activar en 2027

La Cámara de Comercio de Oviedo presenta, junto a la Agencia Sekuens y Atlantic Arc Chambers (Archam), la creación de un Observatorio Audiovisual del Arco Atlántico. - CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Oviedo impulsa, junto a la Agencia Sekuens y Atlantic Arc Chambers (Archam), la creación de un Observatorio Audiovisual del Arco Atlántico para identificar las capacidades de la industria, favorecer la cooperación empresarial y generar nuevas oportunidades de negocio e inversión entre Portugal, Francia y el norte de España.

El presidente de la entidad cameral, Carlos Paniceres, ha anunciado este miércoles que el objetivo es activar el observatorio en el segundo semestre de 2027. El diseño del proyecto se encuentra en su fase final y cuenta también con la colaboración de la Universidad de Navarra, según ha informado la Cámara en una nota de prensa.

La iniciativa pretende ofrecer una radiografía actualizada de toda la cadena de valor del sector audiovisual, desde la creación y producción de contenidos hasta los servicios técnicos, tecnológicos y auxiliares, para conocer sus fortalezas y necesidades e identificar complementariedades entre territorios.

"Con este Observatorio queremos dar un paso más: generar inteligencia territorial que nos permita conocer mejor el sector, identificar oportunidades, conectar empresas y captar nuevos proyectos en el conjunto del Arco Atlántico, especialmente entre Portugal, Francia y el norte de España", ha señalado Paniceres.

El anuncio se ha producido durante la apertura de la jornada 'Incentivos fiscales en la industria del cine: una alternativa de inversión muy rentable', organizada por la Cámara de Comercio junto a Sekuens y la Asociación de Creadores Audiovisuales Independientes de Asturias, Lluces.

Paniceres ha defendido que la cooperación interregional puede convertirse en un "verdadero motor de competitividad" para una industria que necesita ganar dimensión, fortalecer sus capacidades y acceder a nuevos mercados. En este sentido, ha destacado que la conexión entre territorios permitirá compartir conocimientos y recursos, desarrollar proyectos conjuntos y mejorar su atractivo para la producción y la inversión audiovisual.

"Queremos que este Observatorio no sea únicamente una herramienta de análisis, sino también un instrumento para generar conexiones, impulsar oportunidades reales de negocio y fortalecer el ecosistema audiovisual del Arco Atlántico", ha afirmado.

INCENTIVOS FISCALES Y FINANCIACIÓN

Durante su intervención, el presidente de la Cámara ha situado el acceso a la financiación entre los principales desafíos de la industria y ha destacado el potencial de los incentivos fiscales vinculados a la producción cinematográfica y audiovisual para movilizar inversión privada y facilitar nuevos proyectos.

Asimismo, se ha referido al proyecto de Ley de Mecenazgo que, según ha indicado, se encuentra en tramitación parlamentaria en la Junta General del Principado. Paniceres ha señalado que esta norma permitirá reforzar los incentivos para quienes apoyen proyectos culturales, sociales y deportivos. "Confiamos en que pueda aprobarse cuanto antes. Se trata de una reivindicación histórica de la Cámara de Comercio", ha manifestado.

El presidente de la entidad ha reivindicado también la dimensión económica del audiovisual, una industria que, según los datos recogidos en la nota de prensa, mueve más de 10.000 millones de euros en España.

"Un rodaje es, en definitiva, una actividad económica que moviliza recursos, contrata servicios, genera empleo y produce un efecto multiplicador sobre el territorio en el que se desarrolla", ha apuntado.

Paniceres ha defendido que Asturias reúne condiciones favorables para consolidarse como un territorio atractivo para esta industria, aunque ha considerado necesario avanzar en el crecimiento de las empresas, reforzar las capacidades de producción, mejorar el acceso a la financiación y favorecer la inversión.