Las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés recibirán 150.000 euros para cofinanciar el programa Talento Joven

Archivo - Edificio central de la Cámara de Comercio de Oviedo. - CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés recibirán una subvención de 150.000 euros del Gobierno del Principado para cofinanciar el programa Talento Joven, según ha autorizado este lunes el Consejo de Gobierno.

La ayuda permitirá completar la aportación del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil. El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) gestiona esta iniciativa.

El programa está dirigido a menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y tiene como objetivo mejorar su capacitación y favorecer su inserción laboral.