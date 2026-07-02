Cámaras en tiempo real, drones y helicópteros: así será el gran blindaje de El Carmín ante la llegada de 50.000 romeros

Reunión de seguridad del Carmín de la Pola de Siero. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad de El Carmín incorporará un puesto de mando avanzado para monitorizar en tiempo real el prau de La Sobatiella. El operativo contará con un despliegue similar al del pasado año y volverá a atender una afluencia estimada de unas 50.000 personas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Siero en nota de prensa al término de la reunión de coordinación, el dispositivo coordinará a los distintos cuerpos de seguridad, emergencias y atención sanitaria durante la romería, que se celebrará el próximo 20 de julio.

El encuentro estuvo presidido por la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, y reunió a representantes de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil, el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), el 112 y la empresa adjudicataria del servicio de seguridad privada.

La principal novedad del dispositivo de este año será la incorporación de un puesto de mando avanzado desde el que se monitorizará en tiempo real el prau de La Sobatiella mediante cámaras de visión de 360 grados.

Este sistema permitirá detectar de forma inmediata cualquier incidencia y coordinar la respuesta de los distintos servicios de seguridad y emergencias, agilizando la movilización de los efectivos allí donde sean necesarios.

Según los datos avanzados durante la reunión, la Policía Nacional desplegará entre 40 y 50 agentes, además de unidades de intervención, guías caninos, brigada móvil y medios aéreos, con dron y helicóptero. La Guardia Civil contará con entre 20 y 25 efectivos, distribuidos en patrullas de mañana, tarde y noche desde el puesto de Siero y reforzadas por agentes procedentes de Noreña, Nava e Infiesto. Por su parte, la empresa de seguridad privada dispondrá de 14 controladores de accesos y aparcamientos y otros 14 vigilantes en el interior del Prau.

En el ámbito sanitario, Cruz Roja instalará un hospital de campaña dotado con una ambulancia de soporte vital avanzado, dos ambulancias de soporte vital básico y alrededor de 20 voluntarios, entre ellos dos médicos y personal de enfermería. Además, Protección Civil contará con voluntarios de Siero, Piloña y Langreo para colaborar en el operativo, mientras que el SEPA movilizará ocho bomberos desde el parque de Llanera y siete desde el parque de San Martín del Rey Aurelio, además de los refuerzos que pudieran ser necesarios.