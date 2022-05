Camblor reitera que es intención del Gobierno dar una solución a la dispersión de sedes judiciales en Oviedo

OVIEDO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Presidencia, Rita Camblor ha vuelto a referirse este martes a la intención del Gobierno de dar una solución a la dispersión de sedes judiciales en Oviedo que responda a la ubicación mas idónea, que cumpla con los requisitos necesarios para albergar los actuales juzgados y que disponga de espacio necesario para facilitar la posibilidad si fuese preciso, de seguir creciendo.

"No es una solución sencilla. Queremos sobretodo escuchar las propuestas de los profesionales del ámbito de la justicia, y valorar todas las posibles soluciones y /o alternativas, no sólo en cuanto al coste de la unificación, sino también a otras posibles ubicaciones en el caso de que la propuesta actual no pudiera ser efectiva", ha indicado.

Se ha referido al estudio encargado al Colegio de Arquitectos para valorar el estado actual de todas las sedes judiciales, excepto las que cuentan ya con construcciones actuales (como puede ser Luarca, Infiesto o Villaviciosa) o están en proceso de construcción como el caso de Langreo y ha indicado que para el caso específico de Oviedo, tras el análisis exhaustivo de las siete sedes actuales, se propone el traslado de diferentes órganos y dependencias judiciales a otra ubicación que disponga de una superficie mínima de 4.886 metros cuadrados. Así ha indicado que se analiza como posible nueva ubicación, distintas facultades de la Universidad de Oviedo existentes en la zona de Llamaquique.

"Con la sala de gobierno del TSJ ya hemos mantenido una reunión el 26 de abril y queda pendiente de fijar fecha para la Comisión Mixta con la Fiscalía. Con todos ellos queremos analizar las propuestas del Colegio de Arquitectos y elaborar una planificación de las actuaciones a realizar según las necesidades de las sedes recogidas en el estudio y, en función de las prioridades", ha dicho la consejera.

Así, ha añadido que con respecto al partido judicial de Oviedo, se convocará de nuevo al Grupo de Trabajo en el que se planteó por unanimidad de los profesionales del ámbito de la justicia que el lugar idóneo para la reunificación de las sedes judiciales de Oviedo sería en el entorno de Llamaquique.

"En, conclusión el estudio del Colegio de Arquitectos tiene para nosotros un objetivo muy concreto, que no es más que el de poder elaborar esa planificación de las actuaciones a realizar en todas y cada una de las sedes judiciales de Asturias, en las que la situación requiera intervenciones", ha incidido la consejera.

La consejera respondía así a una interpelación de la portavoz de IU, Ángela Vallina, sobre política general en materia de justicia y, más en concreto, sobre la situación de las infraestructuras, equipamientos y personal en materia de justicia.

La portavoz de IU, Ángela Vallina, ha recordado que la Administración de Justicia no es sólo un poder del Estado sino también un servicio público y ha mostrado la preocupación de su grupo respecto a la tardanza en tomar algunas decisiones, como la que tiene que ver con la unificación de sedes judiciales.

En este sentido ha lamentado algunas declaraciones que hablan de que la digitalización de la justicia hace quizás menos necesaria esa reunificación. Por ello Vallina ha pedido a la consejera que deje clara su postura respecto a este aspecto.

Vallina ha pedido al Gobierno que de ya datos de que alternativas se barajan para esta reunificación, que fechas y que proyectos, pero que lo haga ya de una manera urgente.