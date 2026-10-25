La campaña antigripal supera las 42.000 vacunaciones en Asturias en sus dos primeras semanas

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación frente a la gripe ha administrado ya 42.030 dosis en las dos primeras semanas desde su puesta en marcha. La estrategia diseñada por la Consejería de Salud para esta fase inicial prioriza la protección de la población infantil y de las personas mayores, especialmente aquellas de 80 o más años.

Según ha informado el Gobierno asturiano este domingo, uno de los datos más destacados es el avance de la inmunización infantil. Hasta el momento, 3.821 menores de cinco años han recibido la vacuna, lo que supone una cobertura del 16,39%, más del triple de la alcanzada en el mismo periodo de 2024 y 2025.

Además, el nuevo grupo de edad incorporado este año a la estrategia, integrado por niños y niñas de entre 5 y 13 años, registra ya 9.754 vacunaciones y una cobertura del 15,71%.

La campaña también está reforzando la protección de los colectivos más vulnerables. Durante la primera semana se vacunó a más de 8.300 personas residentes en centros sociosanitarios, mientras que entre la población mayor de 60 años se han administrado ya 24.856 dosis. En esta fase inicial se ha dado preferencia a las personas mayores de 80 años, por ser el grupo con mayor riesgo de sufrir complicaciones.

Entre las novedades de esta edición figuran la incorporación de la vacuna intranasal para la población infantil, una alternativa sin pinchazo que favorece la aceptación de la inmunización; el sistema de citación automatizada mediante el asistente virtual Noah; y la puesta en marcha de nuevos puntos de vacunación sin cita previa en las tres áreas sanitarias.

La Consejería de Salud ampliará a partir del lunes la red de vacunación con la apertura de nuevos dispositivos destinados a facilitar el acceso a la inmunización, especialmente entre las personas mayores de 60 años y la población infantil. Todos los puntos funcionarán en horario de tarde, entre las 15.30 y las 20.00 horas, y permitirán recibir las vacunas sin necesidad de cita previa.

En el caso de las personas mayores de 60 años, Habrá puntos de vacunación abiertos de lunes a viernes en los centros de salud de El Quirinal (Avilés) y Piedras Blancas, en el Área Sanitaria I; La Lila y Pumarín, en Oviedo/Uviéu, para el Área II; y La Calzada y Puerta de la Villa, en Gijón/Xixón, para el Área III.

Además, se habilitarán dispositivos con apertura en días concretos: Luarca/Lluarca (lunes y miércoles) en el Área I; Tineo/Tinéu (lunes y miércoles), Cangas del Narcea (martes y jueves) y Mieres Sur (martes y jueves) en el Área II; y La Pola Llaviana/Pola de Laviana, Les Arriondes/Arriondas (lunes y miércoles), La Felguera (martes y jueves) y Llanes (martes) en el Área III.

La red de vacunación infantil también se reforzará con nuevos puntos distribuidos por todo el territorio. En el Área I, la vacunación se realizará en A Veiga/Vegadeo, Navia y Pravia los jueves, y en Corvera y Lluanco/Luanco los miércoles.

En el Área II estarán habilitados los centros de salud de Cangas del Narcea (miércoles); La Corredoria y La Ería (de lunes a viernes); Grau/Grado (martes); Lugones/Llugones (de lunes a jueves); La Pola Siero (martes y miércoles); La Pola/Pola de Lena (miércoles); y Mieres Sur (lunes y miércoles).

En el Área III habrá vacunación infantil en El Parque-Somió (de lunes a jueves); El Llano y Montevil (de lunes a miércoles); Villaviciosa, Candás, Llanes y La Pola Llaviana/Pola de Laviana (jueves); Ribadesella/Ribeseya, Infiesto, Cangues d'Onís/Cangas de Onís, La Felguera y El Entrego (miércoles); y Arriondas (viernes).