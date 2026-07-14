El Campeonato Nacional de Bateo de Oro celebra su 25 aniversario en Navelgas del 24 al 26 de julio

Archivo - Campeonato nacional de bateo de oro de 2024 en Navelgas. - BARCIAECUS - Archivo

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Navelgas acogerá del 24 al 26 de julio la XXV edición del Campeonato Nacional de Bateo de Oro, una cita que este año conmemorará el 25 aniversario de una competición convertida en uno de los acontecimientos estivales más singulares de Asturias y declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado.

Organizado por la Asociación de Bateadores de Oro 'Barciaecus', el campeonato reunirá a participantes de todas las edades en categorías masculinas, femeninas, juveniles, alevines, veteranos, parejas, tríos y equipos. Además de las pruebas oficiales, el programa incluirá modalidades abiertas al público como 'Ven a Batear Conmigo', las competiciones para familias o el Trofeo Pinchín, así como las tradicionales finales nocturnas de bateo con antorchas.

Con motivo del aniversario, la organización ha programado también una cena de gala para participantes, voluntarios y colaboradores, además de habilitar una zona de acampada para los asistentes. La organización anima a aprovechar la visita para conocer la oferta turística del concejo de Tineo y de la comarca del Cuarto de los Valles, con propuestas como el Museo del Oro de Asturias y los antiguos paisajes mineros.v