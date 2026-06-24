Campo cree que mantener los dos hornos altos en Gijón da "flexibilidad" a ArcelorMittal

Archivo - Vista de la fábrica de acero de ArcelorMittal en Gijón, Asturias (España). (Archivo) - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

GIJÓN, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan Carlos Campo, ha señalado este miércoles que el anuncio de que ArcelorMittal va a mantener en Gijón los dos hornos altos aún no es oficial, a lo que ha remarcado que la multinacional tiene que definir, en los próximos meses, el plan integral para lo que es la siderurgia asturiana o la siderurgia en España.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en unas jornadas sobre mujer e industria en Gijón.

Campo ha reconocido que es cierto que la situación actual de descarbonización favorece alargar la continuidad de estos altos hornos y, por lo tanto, no desencaja "en absoluto" en este proceso.

Dicho esto, ha incidido en que, de cara al futuro y un futuro más a medio o largo plazo, hay que pensar que este pasa por la electrificación, por la descarbonización.

El viceconsejero ha recordado que está en construcción el horno eléctrico de Gijón, lo cual, en conjunto con los hornos de los altos hornos, ofrece "mucha flexibilidad" a la compañía, ha opinado.

Al tiempo, ha considerado que la ecuación perfecta está junto con la electrificación en Avilés, con la instalación de un horno eléctrico ahí, que es a lo que aspira el Principado, de cara a ofrecer una situación de garantía de la siderurgia asturiana y española por mucho tiempo y a la altura de los más inmediatos competidores, como por ejemplo Francia.