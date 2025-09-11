Campo ve "con moderado optimismo" la resolución del preconcurso de acreedores de Duro Felguera

El viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Carlos Campo, visita las instalaciones de Chemours en Gijón, en su décimo aniversario. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Carlos Campo, ha señalado este jueves que ve la resolución del proceso de preconcurso de acreedores de Duro Felguera "con moderado optimismo".

"La evolución ha sido grande a través de las sucesivas prórrogas y es verdad que llega el momento en que hay que poner punto y final y dar los avances ya definitivos", ha apuntado Campo en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la celebración del aniversario de Chemours en Gijón.

Así lo ha indicado después de que el magistrado autorizara una tercera prórroga al preconcurso de acreedores de Duro Felguera, pero con la advertencia de que será muy complicado que autorice una cuarta. "Yo creo que lógicamente este proceso tiene que llegar también a su fin", ha insistido, antes de reconocer que ha habido muchas prórrogas.