Campomanes (IU) rechaza el "uso partidista" de la situación de Ceuta y pide corresponsabilidad para acoger inmigrantes

Varios migrantes asentados en la playa del Trampolín, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La playa del Trampolín, vuelve a concentrar un gran número de chabolas improvisadas pese al traslado previo de personas migrantes a otros espacios habilitados - Marcos Moreno - Europa Press

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de IU-Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, ha rechazado el "uso partidista" de la situación de Ceuta y ha pedido corresponsabilidad a las CCAA para acoger a inmigrantes.

En unas declaraciones la segunda mesa de la Escuela internacional de verano Manuel Fernández López 'Lito', organizada por UGT Asturias, Campomanes, ha cuestionado este "uso partidista" por parte de "la derecha y la ultraderecha" y ha justificado la ausencia de IU en las movilizaciones promovidas desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"Queremos trasladar nuestro respeto, solidaridad y apoyo al pueblo de Ceuta", ha señalado, apostando por la defensa de los derechos humanos. "Aquí hay una crisis migratoria en la que al final lo que están perdiendo son personas, niños, mujeres, ancianos", ha asegurado Campomanes.

Frente a ello, ha reivindicado "una respuesta de Estado, una respuesta que se anticipe a los posibles problemas, pero también hay que buscar responsabilidades. Marruecos no puede utilizar como medida de presión a las personas y a la migración".