El V Campus Feminista de Avilés abordará la pornosocialización, la presión estética y el edadismo del 16 al 19 octubre

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés, Lucía Fernández Ron, durante la presentación del V Campus Feminista. - AYTO. AVILÉS

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El V Campus Feminista de Avilés se celebrará del 16 al 19 de octubre con el objetivo "de visibilizar y analizar los obstáculos que aún persisten en la lucha por la igualdad". El evento, impulsado por el Ayuntamiento de Avilés, tendrá lugar en la Casa de Cultura y en la Casa de las Mujeres, e incluirá ponencias, proyecciones, visitas, monólogos y encuentros con mujeres referentes.

La concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron, ha presentado este viernes el programa de esta quinta edición, que se centrará en fenómenos como la pornosocialización, la presión estética o el edadismo, así como en las causas y consecuencias que estos ejercen sobre la vida de las mujeres.

El campus contará con la participación de expertas de distintos ámbitos y con testimonios de mujeres destacadas en disciplinas como el arte o el deporte, que compartirán su experiencia y análisis en torno a las desigualdades estructurales aún existentes.

Fernández ha subrayado el valor del evento como "espacio de reflexión colectiva y coeducación", al tiempo que ha reivindicado su papel como herramienta para "alcanzar una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres".

El plazo de inscripción ya está abierto y finalizará el 15 de octubre. La participación es gratuita y se puede formalizar de forma presencial en la Casa de las Mujeres, por correo electrónico en igualdad@aviles.es o a través del teléfono 985 527 546.

Concebido como un foro de encuentro e intercambio de experiencias, busca "construir conocimiento compartido en torno a temas que afectan a toda la sociedad, con el propósito de avanzar hacia un modelo más igualitario y libre de discriminaciones por razón de género".