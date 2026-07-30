La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura suma el apoyo institucional de 105 empresas asturianas

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, con miembros del equipo de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 ha reunido el apoyo institucional de más de un centenar de empresas asturianas, y hasta la fecha ha logrado el patrocinio de diez compañías en su objetivo de aglutinar todos los apoyos públicos y privados posibles para lograr este hito.

El director de la candidatura, Rodolfo Sánchez, ha explicado en rueda de prensa que la intención es seguir incorporando nuevas empresas y asociaciones de diferentes sectores para que "quede reflejado" el apoyo de toda la sociedad asturiana al proyecto de capitalidad.

Para contribuir a este objetivo, el stand de Oviedo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) dará un papel protagonista a la candidatura y a la cultura. En el marco de la Feria, se desarrollarán además jornadas empresariales en las que se presentará el proyecto, empezando este martes por una de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA). El día 6 de agosto, se presentará también en una jornada conjunta de FADE y las Cámaras de Comercio.

En la labor de incorporación de empresas a la candidatura, el responsable de relaciones institucionales y patrocinios de la capitalidad, Javier Sáenz de Jubera, ha explicado que ya ha iniciado contactos con empresas asturianas para lograr su respaldo a la candidatura ovetense. "Todos están encantados con la posibilidad de colaborar con la candidatura", ha asegurado, con una decena de empresas ya comprometidas con el patrocinio. Entre septiembre y octubre, espera que la cifra crezca "significativamente" ya que "vender un producto tan bueno es fácil".

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se ha mostrado confiado en que la ciudad conseguirá convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 gracias al "magnífico equipo" que integra la candidatura y al apoyo del Principado y la mayoría de ayuntamientos asturianos.