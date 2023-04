Canga (PP): "El presidente dice que no me vio, es una trola muy grande"

OVIEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la presidencia del Principado, Diego Canga, se ha referido este martes a lo ocurrido en la Comida en la Calle de Avilés con el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, cuando coincidiendo a escasos metros, no se saludaron. El presidente se fue y preguntado al respecto aseguró que no había visto a Canga. "El presidente dice que no me vio, es una trola muy grande", ha respondido Canga.

El candidato 'popular' ha acudido este martes a la fiesta de los 'Güevos Pintos' en Pola de Siero, donde, preguntado por los periodistas acerca de este asunto, ha dicho que intentó saludarle y el presidente "no quiso". "Todos los medios lo pudieron ver", ha asegurado, para luego pedir que no se de "mayor importancia" al asunto.

Lo importante hoy, ha dicho, es "que empieza la declaración de la renta", y en ella los asturianos "van a pagar mucho más dinero del que deben pagar" por culpa del "sectarismo" de Barbón. "Lo demás son anécdotas a las que no doy mayor importancia", ha apostillado.

Respecto a las declaraciones de Barbón sobre su futuro tras el 28 de mayo si el PP no gana las elecciones en Asturias, Canga ha dicho que "comprende" que Barbón "esté preocupado por perder su puesto de trabajo" porque es "un vividor de la política". "Yo voy a intentar ganar con todas mis fuerzas y ser el próximo presidente del Principado de Asturias", ha dicho, aunque es consciente de que "es difícil".

"Lo afronto con tranquilidad y no pienso en un 'plan B' porque creo que sería malo para el Partido Popular que yo empezara a especular qué ocurre si quedamos segundos", ha zanjado.