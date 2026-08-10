Cangas del Narcea contará con 125.250 euros para paliar los daños por las lluvias torrenciales de julio

Reunión en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea el día de la gran tormenta. - AYTO CANGAS DE NARCEA

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado un gasto de 125.250 euros para reparar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales del 16 de julio en las localidades de Llamera y Sonande, en el concejo de Cangas del Narcea.

La actuación permitirá recuperar la seguridad y la funcionalidad de las infraestructuras afectadas por la tormenta, que en su día impidió celebrar la Descarga del día del Carmen. Según ha informado el Principado en nota de prensa, las actuaciones previstas consistirán en la retirada de sedimentos, lodos, bloques rocosos y restos vegetales acumulados en caminos, pistas, accesos y obras de paso.

El Ejecutivo ha recordado que el episodio de gota fría registrado el 16 de julio provocó importantes avenidas de agua, lodos, piedras y restos vegetales que afectaron gravemente a caminos, pistas, accesos y obras de paso de ambas localidades.