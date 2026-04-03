CantaJuego celebra su 20 aniversario y llega a Oviedo el 12 de abril con doble función

Archivo - Cartel del 20 aniversario de CantaJuego. - CANTAJUEGO - Archivo

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto infantil CantaJuego celebra su 20 aniversario con la gira de su nuevo espectáculo 'CantaJuego - 20 años. La Gira', que tras reunir a más de 45.000 espectadores en 23 ciudades, hará parada en Oviedo el próximo domingo 12 de abril.

Las funciones tendrán lugar en el Teatro Campoamor en doble sesión: a las 12.30 horas y a las 17.00 horas. Las entradas ya están disponibles en la taquilla del teatro y a través de la web oficial entradas.oviedo.es.

Sobre el escenario, Paulino Díaz, Ainhoa Abanuz, Eugenia Cabrera y Rodrigo Puertas, acompañados de sus inseparables amigos Coco, Pepe y Buby, reviven algunos de los momentos más memorables del grupo, combinándolos con nuevas propuestas escénicas.

Durante 80 minutos, el público podrá disfrutar de una experiencia pensada para toda la familia, especialmente dirigida a niños y niñas de entre 1 y 6 años. Se trata de un espectáculo renovado con música en directo y coreografías dinámicas que fusiona pasado y presente, integrando las canciones más emblemáticas.