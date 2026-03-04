Canteli dice que las guerras "no se acaban con manifestaciones sino con acciones serias"

Archivo - El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, atiende a los medios. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, el 'popular' Alfredo Canteli ha manifestado este miércoles al ser preguntado por la postura del Gobierno de Pedro Sánchez y de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán que pasa por el "No a la guerra", que "no debería existir ninguna guerra", pero ha advertido que "las guerras no se acaban con manifestaciones, se acaban con acciones serias y cree que España no está en la línea de dónde debería estar".

"Generalmente no estoy de acuerdo nunca con lo que dice Sánchez, no sé lo que dijo hoy él porque no lo escuché, pero lo que digo es que se acaben las guerras y todas, no tenía que existir ninguna", dijo el alcalde de Oviedo al ser preguntado por la declaración institucional del Presidente del Gobierno.

Canteli, que tiene un hijo residiendo en Dubai, ha indicado que, aunque con preocupación, por ahora su familia estña viviendo "con normalidad".