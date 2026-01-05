Canteli pide al 2026 más población, empleo, y encauzar la situación de la fábrica de gas y La Vega

El alcalde, Alfredo Canteli, y la concejala Covadonga Díaz, con los Reyes Magos. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha pedido este lunes más población y empleo para la capital asturiana en 2026, así como el avance de las actuaciones en la fábrica de Gas y La Vega.

El alcalde ha expresado estos deseos durante la recepción a los Reyes Magos en su despacho, donde ha pedido que la fábrica de Gas "se desbloquee de una vez" y ha cargado contra los "caprichos de algunos" como la salvaguarda de la marquesina, "que no sirve para nadie" y está "paralizando una operación maravillosa para Oviedo".

Espera el regidor que haya "buenas noticias" de La Vega "muy pronto" y también que la pista de atletismo de Ciudad Naranco finalice en 2026 o inicios de 2027. "Tenía que haber estado mucho antes, pero bueno, son muchos imponderables que no os voy a comentar ahora", ha lamentado.

Canteli ha deseado que siga descendiendo el paro en la ciudad y que siga aumentando la natalidad. "Que los inmigrantes lleguen a Oviedo, los inmigrantes buenos", ha dicho.

El alcalde ha destacado también el auge del comercio en la ciudad, especialmente de las tiendas de moda femenina. "Yo cada día que salgo, ves algún comercio cerrado, pero ves muchos nuevos", ha asegurado.