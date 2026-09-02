Canteli (PP) llama a la participación en la concentración por los ciudadanos de Ceuta, "totalmente abandonados"

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha llamado este miércoles a la participación en la concentración convocada en Oviedo en apoyo al pueblo de Ceuta, y ha rechazado que esta sea una acción política. "Es una acción de solidaridad con el pueblo de Ceuta, que están abandonados totalmente", ha asegurado.

Canteli ha asegurado que "el pueblo de Oviedo tiene que salir a defender los intereses de nuestra gente, que son la gente de Ceuta". Después de que trascendiese que sí se sabía que la llegada masiva de inmigrantes podía ocurrir, el alcalde de Oviedo ha lamentado que no se haya "hecho nada". "Es una vergüenza total", ha aseverado, poniendo de manifiesto su "indignación" por la postura del Gobierno central en esta crisis.

"La mayoría de los ministros iban por allí de paseo y marchaban. Nadie se bajó del coche, excepto la ministra de Defensa", ha asegurado, remarcando que Margarita Robles fue "la única que habló con los vecinos" y "dio la cara".