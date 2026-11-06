Canteli (PP) responde a las críticas por el recorte inversor en Oviedo: "Todo es muy relativo"

Archivo - El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha restado este viernes importancia a las críticas de la oposición por la reducción de fondos en el capítulo de inversiones para el presupuesto municipal de 2027, que pasa de 33 millones este ejercicio a 17,8 para el próximo año. A juicio del regidor, "todo es muy relativo" y lo importante es lo que está haciendo el Equipo de Gobierno.

Canteli ha salido así al paso de las críticas del PSOE por la baja previsión de inversiones en el último año de mandato. A una semana de que se vote el presupuesto municipal en el pleno, el primer edil ha defendido la inversión en la pista de atletismo de Ciudad Naranco, que alcanza los 25 millones de euros, y las actuaciones en los centros sociales integrados de La Corredoria o La Florida, además de la cancha polideportiva de Villafría.

El alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento también dispondrá de remanentes de tesorería para acometer más actuaciones una vez se liquide el presupuesto de 2026. "Lo que pasa es que la oposición, cuando no vale para otra cosa, tiene que estar en eso. Que miren cómo se está transformando Oviedo", ha remarcado.

En este sentido el primer edil ha destacado el descenso del paro en Oviedo, el número de nacimientos --que hace rejuvenecer la población-- o el incremento en el número de turistas y pernoctaciones en épocas como el mes de agosto, periodo en el que tradicionalmente en Oviedo no había gente. "Algo hicimos en estos casi ocho años", ha zanjado.

A ello ha sumado el proyecto para la Plaza de Toros, el gran centro cultural del Palacio de los Niños o los trabajos de limpieza y acondicionamiento de La Vega para desarrollar allí usos alternativos. "Este alcalde no para. ¿Por qué? Porque tengo un magnífico equipo detrás que me empuja, que vamos todos juntos", ha dicho.