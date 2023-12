Canteli rectifica sobre los fondos Edusi para Ventanielles: "No se va a perder nada"

OVIEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) ha asegurado este viernes que los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi) para la integración social del barrio de Ventanielles "no se van a perder", después de que ayer afirmase que "no se van a aprovechar".

En unas declaraciones a los medios, ha asegurado que no habló de pérdida de fondos sino de "retraso". "Las obras a veces sí pueden iniciarse en tiempo, otras veces no se puede, pero estamos tramitando otros fondos y no se va a perder nada, se va a hacer, se va a cumplir", ha defendido, remarcando que "Alfredo Canteli cumple".

Ante las críticas de la oposición por la pérdida de los fondos, el regidor les ha afeado que critiquen pero luego "no hacen nada" o "hacen algo que no deben hacer". "Ese centro social se va a hacer, se hará con nuevos fondos y espero que no perdamos mucho en hacerlo", ha agregado.

A este respecto ha matizado que no es que se hayan perdido los fondos, sino que no se han utilizado. "Una partida se pierde cuando una obra se inicia y no se termina, en este caso no se hicieron las obras, no se usaron esos fondos y se usarán otros", ha explicado, sin entrar a detallar a qué financiación se refiere.

La concejala de Economía, Leticia González, ha agregado que no se van a perder los fondos Edusi porque "se van a orientar a otro tipo de proyectos vinculados a la zona" y que "no tienen nada que ver con la construcción de un nuevo edificio".

Ha mencionado entre esos proyectos el 'INTEGRA-2. Experiencia de Integración de servicios de proximidad desde la intervención comunitaria'. "Ese tipo de proyectos para el barrio, de integración sociocomunitaria, encajan en esa línea y es lo que estamos haciendo ahora", ha explicado González, asegurando que está "prácticamente confirmado que gran parte de esos fondos no se van a perder".

En cuanto a la construcción del centro social, el Ayuntamiento trabaja en "encajar todas las piezas", con fondos procedentes de Europa. "Desde el Ayuntamiento estamos gestionándolo para que encajen todas las piezas, no se pierdan los fondos y lograr hacer en Oviedo todos aquellos proyectos que tenemos previstos", ha aclarado la edil.