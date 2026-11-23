Uno de los coches que han estado en la protesta de CSIF- EUROPA PRESS

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una caravana de 26 coches ha participado este lunes en Oviedo en una protesta para exigir al Gobierno del Principado el desbloqueo de la jubilación parcial de los empleados públicos.

La caravana ha salido a las 08.00 horas desde el Fundoma y ha recorrido distintos centros de trabajo de empleados públicos en Oviedo. La protesta ha llegado hasta el edificio de Presidencia del Principado, en una comunidad, la asturiana, donde gobiernan en coalición PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS.

Desde CSIF afirman que el Gobierno asturiano sigue poniendo obstáculos para hacer efectivo un derecho regulado por un real decreto-ley.

CSIF considera inadmisible que cientos de trabajadores y trabajadoras continúen esperando mientras el Gobierno busca "excusas" para no aplicar una solución efectiva". Desde el sindicato tienen previsto realizar una movilización similar este jueves en Laviana.