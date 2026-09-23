Carcedo (PSOE) ve en el Gobierno asturiano una "fortaleza" en el "actual clima de involucion"

Dolores Carcedo - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Dolores Carcedo, ha destacado este miércoles en el debate de orientación política el trabajo del Gobierno asturiano, formado en coalición por PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS.

"Este Gobierno progresista es una fortaleza, especialmente en este clima de involución. Por eso, alcanzamos acuerdos, revisamos políticas y reforzamos actuaciones cuando es necesario", ha dicho Carcedo en su intervención. "Sigamos mejorando la vida de la gente cuidando Asturias", ha añadido.

Frente a las intervenciones de los partidos de la oposición que han venido reclamando al Gobierno asturiano un alivio en la carga fiscal, Carcedo ha dicho que desprestigiar los impuestos ha contribuido a la desconfianza social.

Ha comentado en este asunto que el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado nuevas medidas tributarias "que benefician a la mayoría social para apoyarlas en su día a día y que refuerzan políticas públicas, como la de vivienda, que requiere diferentes actuaciones desde diferentes ámbitos para lograr la mayor efectividad". Carcedo se opone a una bajada "indiscriminada" de impuestos. "Ni la compartimos ni la defendemos", ha señalado.

"Los impuestos son necesarios, un instrumento fundamental para construir una sociedad más justa, reducir desigualdades y garantizar oportunidades", ha argumentado la socialista.

"Al final, es la política de las cosas concretas, del día a día de las personas, la que interesa a este Gobierno y la que apoya y por la que trabaja este Grupo Parlamentario. La que garantiza la convivencia solidaria, la que puede dar estabilidad, confianza y tranquilidad entre tanto alarmismo catastrofista", ha destacado Carcedo.

CIERRE DE BARÓN

Con posterioridad a Carcedo ha vuelto a intervenir el presidente del Gobierno, Adrián Barbón, quien ha dicho que ve al PP asturiano "nervioso" y ha concluido que los 'populares' han "perdido el debate".

En cualquier caso ha insistido en "tenderles la mano". Les ha advertido que mientras sigan en "el no" y en el "bloqueo", seguirá habiendo en Asturias progresistas que "sumen" para un gobierno "de progreso" que lleve a Asturias a "construir la mejor época de su historia".