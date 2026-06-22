Cardiología del Hospital Cabueñes (Gijón) obtiene la máxima certificación de calidad

El gerente del Sespa, Aquilino Alonso, en la entrega de la acreditación de calidad A1 del modelo GECA-GC (Guía de Estándares para la Gestión Clínica)) del Servicio de Cardiología del Hospital de Cabueñes (Gijón). - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Cabueñes ha sido reconocido con la certificación de calidad A1 del modelo GECA-GC (Guía de Estándares para la Gestión Clínica)) que otorga el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y que acredita el cumplimiento de los más altos estándares en atención sanitaria y seguridad del paciente.

La certificación reconoce el compromiso del servicio con la excelencia asistencial, la seguridad del enfermo y la mejora continua de sus procesos clínicos y organizativos, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

La Unidad de Evaluación en Calidad del Sespa analizó su funcionamiento los días 4 y 8 del pasado mayo, mediante revisión documental, entrevistas a profesionales, visitas a las instalaciones y análisis de historias clínicas electrónicas.

Entre los aspectos analizados, destacan la calidad de la información ofrecida a pacientes y familiares, la gestión de consentimientos informados, la evaluación clínica, la seguridad en los procedimientos, la respuesta ante paradas cardiorrespiratorias, la prevención de caídas y los protocolos de acogida de nuevos profesionales.

Este reconocimiento respalda el trabajo de uno de los servicios de referencia del área sanitaria en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y pone en valor el esfuerzo de sus profesionales por ofrecer una atención segura, eficaz y basada en la evidencia científica.

El gerente del Sespa, Aquilino Alonso, ha entregado este lunes la acreditación al jefe del Servicio de Cardiología, el doctor Íñigo Lozano Martínez-Luengas, en representación de todos los profesionales que integran el equipo.

El modelo GECA-GC constituye una herramienta de evaluación orientada a impulsar la mejora continua de las organizaciones sanitarias.

El informe de auditoría identifica también oportunidades de mejora que permitirán avanzar en aspectos relacionados con la seguridad clínica, la confidencialidad, la gestión de la medicación y determinados procesos asistenciales para reforzar la cultura de calidad ya implantada en el servicio.

La gerencia del área sanitaria III y la dirección del hospital han felicitado al equipo por este logro y destacado su implicación y profesionalidad.

Con esta certificación, el Sespa refuerza su apuesta por la evaluación continua de la calidad como herramienta clave para mejorar los resultados en salud de la ciudadanía asturiana.