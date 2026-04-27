Carmen Moriyón: La Universidad Europea evidencia el Gijón de las oportunidades

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, Bien, ha destacado este lunes que la llegada de la Universidad Europea a Gijón es un punto de reflexión para la ciudad.

"Evidencia, por fin, que Gijón es capaz de coger los trenes del futuro", ha resaltado Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, en la que es una ciudad "donde las oportunidades se generan".

"No viene a competir con la universidad pública sino a complementarla", ha remarcado la alcaldesa, quien ha puesto de ejemplo lo que ocurre en otros lugares donde la Universidad Europea ya tiene actividad, tales como Madrid, Valencia o Málaga.

"El proyecto va a ampliar opciones, va a sumar especialización e impulso a Gijón a través de la colaboración público-privada y de proyectos de I+. Así que, como les digo una vez más, pues destaco que hoy es la evidencia de que Gijón se construye sobre hechos

Ha puesto en valor, especialmente, que la Universidad Europea llega a Gijón con un proyecto de más de 35 millones de euros y que generará más de 300 puestos de trabajo.

"Hoy Gijón suma un nuevo agente a la transformación de la ciudad en la que ya estamos inmersos", ha asegurado la regidora gijonesa, quien ha agradecido a la empresa que confiara y apostara por la ciudad.

Unido a ello, ha aludido al Parque Científico y Tecnológico, con la ocupación del original casi completada, e inaugurada "en tiempo y forma" las obras correspondientes a la ampliación en La Pecuaria, con la primera parcela ya adjudicada a la Universidad Europea.

Moriyón ha incidido en que se trata de una institución líder en su sector, cuya facultad de Medicina, Salud y Deportes, que es la que viene a Gijón, se encuentra en el top 30 del ranking de Shanghai, la clasificación de universidades públicas y privadas más importantes del mundo.

Ha llamado la atención, eso sí, que su implantación en la ciudad es fruto de unas negociaciones en las que se trabajó "con una absoluta lealtad".

Sobre el papel del Ayuntamiento, ha indicado que el servicio de Urbanismo tiene como obligación facilitar las cosas, siempre dentro de la norma, de cara a que se lleve a cabo la tramitación "en el menor tiempo posible".

"Lo estamos haciendo con todos los proyectos que son estratégicos para Gijón y este no va a ser distinto", ha recalcado Moriyón, quien ha resaltado que la institución "ya tiene todo su proyecto pintado". Esto implica, según ella, que lo que podía tener ya preparado y dispuesto para cuando llegara este día, "lo tiene hecho", ha asegurado. "Es obvio que si pueden matricular alumnado para el curso 2027/2028, lo van a hacer", ha apuntado la alcaldesa.

Preguntada por el voto discordante del consejero Ovidio Zapico en el Consejo de Gobierno, se ha limitado a indicar que, como alcaldesa, quiere para Gijón lo mejor, a lo que ha considerado que eso lo representa este proyecto académico, que se va a instalar en un polo de innovación en donde muchas empresas quieren estar, en el parque científico.

"Yo trabajo y mi Gobierno trabaja para eso, porque vinimos a eso", ha recalcado. "No engañamos a nadie y lo tenemos claro", ha agregado Moriyón. "Para lo que trabajan otras opciones y sus prioridades, que lo expliquen ellos", ha señalado con respecto al rechazo de Zapico.

Moriyón ha insistido en que este es un proyecto muy bueno para Gijón y no viene a competir con la universidad pública, de la que el Ayuntamiento hace "reiterados" apoyos públicos un día sí y otro también.

Ha aludido, en este caso, al convenio que tiene el Ayuntamiento con la Universidad de Oviedo de medio millón de euros, así como otras colaboraciones que se prestan con "lealtad institucional". "Eso no tiene nada que ver con que se instale aquí un proyecto del nivel que resulta la Universidad Europea", recalca la alcaldesa gijonesa.