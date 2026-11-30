Carolina López - VOX

OVIEDO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox Asturias, Carolina López, ha reivindicado este domingo el crecimiento electoral de su formación en el Principado, donde ha conseguido mantener su representación en el Congreso con un diputado, que volverá a ocupar José María Figaredo, y ha pasado de 74.571 votos en 2023 a superar los 115.000 en las elecciones de este 29 de noviembre, un incremento de más del 52%. López ha asegurado que Vox es "el único partido nacional que ha crecido en estas elecciones" y ha considerado que los resultados ponen de manifiesto que cada vez más asturianos confían en su proyecto político.

En su valoración de la jornada electoral, la dirigente ha agradecido el trabajo de los cargos públicos, afiliados, simpatizantes y apoderados de la formación, así como el apoyo de los votantes. "Hemos podido cumplir la misión que teníamos por delante", ha afirmado.

EL DESGASTE DEL PSOE

Preguntada por el aumento del apoyo a Vox en Asturias, superior al registrado por la formación en el conjunto nacional, López lo ha atribuido al trabajo realizado en el territorio y al descontento con las políticas socialistas. En este sentido, ha asegurado que los asturianos están "cansados de que se les mienta y engañe" y ha vinculado el resultado con la gestión del PSOE en el Principado.

La presidenta de Vox ha defendido que su formación trabaja "en la calle", escuchando las necesidades y los problemas de los ciudadanos, y trasladando después esas demandas a las instituciones mediante mociones en los ayuntamientos y propuestas parlamentarias en la Junta General. "Los asturianos están abriendo los ojos y están viendo que solo Vox defiende los verdaderos intereses de nuestra región", ha manifestado.

LAS AUTONÓMICAS DE MAYO Y FIGAREDO

Sobre la posible repercusión de estos resultados en las elecciones autonómicas previstas para mayo, López ha señalado que cada convocatoria en la que ha participado Vox ha supuesto un aumento del apoyo electoral. A su juicio, ese crecimiento responde al trabajo de proximidad y a la defensa de las propuestas de la formación en las distintas instituciones.

Preguntada también por la ausencia del candidato de Vox al Congreso por Asturias, José María Figaredo, durante la celebración de los resultados, López ha asegurado que mantiene contacto constante con él y que está "muy contento" con el balance electoral. Ha recordado que Figaredo ocupa un cargo de responsabilidad nacional en el partido y que siempre ha defendido los intereses de Asturias.

AUTÓNOMOS, JÓVENES Y SECTOR PRIMARIO

En cuanto a las prioridades de Vox, López ha citado la eliminación de trabas burocráticas y la defensa del tejido productivo, los autónomos y el sector primario. También ha aludido a la necesidad de favorecer el emprendimiento, el empleo de calidad y el acceso a la vivienda para los jóvenes, con el objetivo de que puedan desarrollar su proyecto de vida en Asturias.

Asimismo, ha criticado la presión fiscal y la "hiperregulación" que, a su juicio, asfixian al sector primario, y ha responsabilizado de esta situación tanto al Gobierno central como al Ejecutivo asturiano. En este sentido, ha definido al presidente del Principado, Adrián Barbón, como el "máximo defensor del sanchismo".