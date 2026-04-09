Carolina López (Vox) critica que el Principado continúe acogiendo menores extranjeros no acompañados

Archivo - La portavoz del Grupo Vox en la Junta General del Principado, Carolina López. - VOX - Archivo

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha criticado este jueves la decisión del Gobierno del Principado de seguir acogiendo menores extranjeros no acompañados. López ha recordado que la propia Consejería reconoce que el Principado continúa aumentando el número de menores acogidos, pese a que "es incapaz de mantener el orden en los centros de menores tutelados y mientras nuestros mayores siguen esperando una plaza residencial y las personas dependientes, las más vulnerables, continúan esperando ayudas".

"Cerca de 4.500 euros al mes para una plaza de MENA, pero no hay recursos para atender a los asturianos que más lo necesitan", ha afirmado. La portavoz de VOX ha señalado además que muchos de estos menores llegan con 16 o 17 años y, al alcanzar la mayoría de edad, pasan a programas de transición a la vida adulta. "Esto supone seguir destinando recursos públicos a estos extranjeros, incluso cuando ya son mayores de edad", ha explicado.

Para López, esta política fomenta la llegada de inmigración ilegal cuando los menores deben estar con sus padres, y los recursos disponibles deben priorizarse para los asturianos y para quienes vienen a trabajar y contribuir a mejorar la región.

La portavoz de Vox ha advertido además de que estas políticas están teniendo consecuencias en materia de seguridad. "El PSOE fomenta una inmigración ilegal que provoca un aumento de la inseguridad en nuestros pueblos y barrios y hace que Asturias deje de ser la región tranquila y segura que siempre fue", ha afirmado.