Las carreteras asturianas registran una quincena de heridos en los 48 accidentes de tráfico del fin de semana

Archivo - Carretera - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras asturianas han registrado durante el fin de semana un total de 48 siniestros viales con un balance de un herido grave y 12 heridos leves, además de dos personas pendientes de valoración médica, según los datos facilitados por la Guardia Civil de Tráfico de Asturias.

El viernes 30 fue la jornada con mayor accidentalidad, al concentrar 17 siniestros viales en distintas carreteras del Principado. En estos accidentes resultaron heridas de carácter leve ocho personas, mientras que otras dos quedaron pendientes de valoración médica a la espera de evolución y diagnóstico definitivo.

El sábado 31 se cerró con 16 accidentes de tráfico, una cifra ligeramente inferior a la de la jornada precedente. Se contabilizaron dos heridos leves, sin que consten heridos graves asociados a estos siniestros.

Finalmente el domingo 1 de febrero se registraron 15 accidentes, completando así un total de 48 siniestros viales en el conjunto del fin de semana. Esta última jornada fue la única en la que se produjo un herido de carácter grave, junto con dos heridos leves relacionados con distintos accidentes.