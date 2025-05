El casco histórico de Avilés protagoniza el cupón de la ONCE del jueves 22 de mayo

El director de la Agencia de la ONCE en Avilés, Víctor Corrales, la delegada de la ONCE en Asturias, Yobanka Cuervo, y la concejala de Turismo, Raquel Ruiz.

El director de la Agencia de la ONCE en Avilés, Víctor Corrales, la delegada de la ONCE en Asturias, Yobanka Cuervo, y la concejala de Turismo, Raquel Ruiz. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El casco histórico de Avilés protagonizará el cupón de la ONCE del jueves 22 de mayo del que se pondrán a la venta un total de 5 millones de cupones. Declarado como conjunto histórico-artístico el 27 de mayo de 1955 y uno de los principales atractivos turísticos de la zona, en sus calles el visitante puede contemplar soportales, iglesias y palacios de distintas épocas y estilos, desde el Románico al Gótico pasando por el Barroco o el Modernismo.

La delegada de la ONCE en Asturias, Yobanka Cuervo, el Director de la Agencia de la ONCE en Avilés, Víctor Corrales, y la concejala Delegada de Hacienda, Turismo, Comercio y Juventud del Ayuntamiento de Avilés, Raquel Ruiz, han presentado este viernes el cupón del casco his