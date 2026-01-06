Casi 60.000 documentos prestados por la Red Municipal de Bibliotecas en 2025

La concejala de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Red Municipal de Bibliotecas de Siero prestó en el año 2025 un total de 59.628 documentos. De ellos, 17.790 fueron sacados por niños menores de 14 años con sus proios carnés, según ha informado el Ayuntamiento de Siero.

De los documentos prestados son lecturas (libros) 58.125, y algo menos de la mitad de ellos son libros infantiles (25.627). En relación a los adultos, los libros más leídos son en su mayor parte escritos por mujeres y en español.

Según los datos ofrecidos, ocupa el primer puesto del Top 20 la escritora nacida en La Pola Siero Leticia Sierra, con su nuevo libro Lo que oculta la tierra, publicado por Planeta. Otra asturiana, Ana Lena Rivera, vuelve a estar un año más en el ranking de los 20 más leídos con su libro La niña del sombrero azul, publicado por Grijalbo, esta vez en el puesto dieciocho.

Entre los niños la novedad no es tan importante. Así año tras año van repitiéndose los mismos títulos o al menos las series con los mismos personajes. Los manga Komi-san no puede comunicarse y Tokio revengers, siguen apareciendo como el año pasado entre los diez más leídos. Pollo Pepe, Osito Tito siguen siendo los personajes preferidos por los más pequeños. Como novedad, este año se cuelan entre los diez más leídos dos títulos de la serie Policán: El pestazo escarlata y Veinte mil pulgas de viaje submarino